Dică după FCSB- Chiajna 0-1: „Nu s-a decis campionatul după acest meci!”

Nicolae Dică, antrenorul princippal al FCSB, a declarat la finalul partidei pe care elevii săi au pierdut-o pe teren propriu cu Chiajna, că rezultatul este mincinos având în vedere aspectul jocului.

„Sunt doi-trei inși care de la începutul jocului vorbesc. Nu mă interesează ceea ce spun. Demisia nu mi-o voi da. Dacă decide conducerea să vină alt antrenor, ok. Nu am făcut ce trebuia și am pierdut. Cei care au intrat pe teren ar fi trebuit să dea totul. Aveam un moral bun, trebuia să păstrăm distanța de 4 puncte. Nu s-a decis campionatul în această seară. Nu am făcut o partidă bună, adversarul s-a apărat foarte bine, în 30 de metri, cu toată echipa. Nu am reușit să ne depășim adversarul în dueluri unu contra unu. Am primit și acel gol, trebuia să oprim acel contraatac. Am schimbat sistemul și i-am dat lui Ruse bilețelul ca să le spună și Nedelcu celorlalți ce avem de făcut. Jucăm numai în deplasare, clar nu este un lucru bun pentru noi, nu avem ce să facem”, a declarat Nicolae Dică, antrenorul formației FCSB.

Chiajna s-a impus cu 1-0 în fața FCSB-ului printr-un gol marcat de Paul Batin. Înfrângerea pe care Chiajna i-a provocat-o FCSB-ului este prima suferită de roș-albaștri pe teren propriu după o pauză de doi ani.

După acest rezultat FCSB rămâne lider însă nu mai are decât un punct avans față de campioana CFR Cluj și surpriza acestei ediții a Ligii I, Gaz Metan Mediaș.

De partea cealaltă, Concordia e neînvinsă de când Dorinel Munteanu e antrenorul său, având două victorii, ambele în deplasare, şi un egal acasă. Cu cele trei puncte obținute cu FCSB, Chiajna a urcat pe locul 10 cu 14 puncte.