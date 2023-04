Dieta Corinei Caragea | Care sunt cele 4 alimente pe care vedeta Pro TV le-a eliminat definitiv din meniul zilnic

Corina Caragea este una dintre cele mai apreciate prezentatoare Tv din România, totodată una dintre cele mai răvășitoare prezențe feminine din showbiz-ul autohton. De-a lungul timpului, fanii vedetei de la Pro Tv s-au întrebat cum reușește să se mențină într-o formă fizică exemplară, dar și ce dietă urmează. Ei bine, jurnalista a dezvăluit care este stilul ei de viață, dar și care sunt alimentele pe care nu le consumă niciodată.

La cei 40 de ani, Corina Caragea se menține într-o formă fizică demnă de invidiat

Frumoasa brunetă are un corp demn de invidiat și reușește să facă furori atunci când își face apariția în fața publicului. Culmea, Corinei Caragea îi plac dulciurile și este extrem de pofticioasă atunci când vine vorba despre mâncare, dar reușește să păstreze cumva un echilibru între o alimentație sănătoasă și sport. Vedeta se ține de treabă atunci când merge la sală și ascultă cu sfințenie sfaturile din partea instructorului de fitness.

„Muncesc să mă păstrez într-o formă cât de cât plăcută mie, să fiu împăcată în fața oglinzii, chiar dacă nu perfectă. Dacă la 18 ani îmi doream să fiu mai plinuță, acum cu greu pierd kilograme.

Păstrez un echilibru sănătos între sport și alimentație. Recunosc că îmi plac dulciurile și nu e ușor, îmi place și să lenevesc, de aceea fac sport supravegheată de un instructor, așadar, mai bine zis, urecheată”, a declarat Corina Caragea pentru Fanatik.ro.

Corina Caragea nu consumă conopidă, spanac, creveți sau ton

De-a lungul timpului, Corina Caragea a abordat chiar și metoda slăbitului prin fasting, însă programul ei de lucru nu i-a permis să facă asta pe termen lung. Prezentatoarea de la Pro Tv recunoaște că nu rezistă în fața unei prăjituri, a unei pizza sau pâinii calde, iar pe de altă parte, aceasta susține că evită total să mănânce conopidă, spanac, creveți sau ton.

„Nu am avut nevoie. Nu cred în frustrările alimentare. Am încercat să scap de câteva kilograme cu fasting, dar nu am reușit mare lucru.

Programul meu cu trezit la 4 dimineața nu mă lasă să țin această dietă, dar oricum sunt o pofticioasă care nu rezistă în fața unei prăjituri, a unei pâini calde sau a unei pizza.

Doar ce nu îmi place. De exemplu: conopida, spanac, creveți sau ton. (n.r. ce alimente evită în totalitate)”, a mai dezvăluit vedeta, pentru sursa citată.

