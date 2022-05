Dieta cu lămâie și pătrunjel verde | Poți slăbi patru kilograme într-o săptămână

Vara se apropie, iar silueta de vis, pregătită să arate perfect în costumul de baie este tot ceea ce își dorește o femeie în această perioadă. Dacă și tu îți dorești să scapi de câteva kilograme rapid, dieta cu caise este cea care îți va îndeplini visul.

Pătrunjelul are o mulțime de vitamine și minerale esențiale pentru organism – A, B, C, K, fier, potasiu -, și are un rol esențial în eliminarea kilogramelor în plus. Dietă bazată pe pătrunjel este foarte sănătoasă și nu expune organismul niciunui pericol, așa cum fac multe diete rapide și drastice.

Iată ce ai de făcut! Timp de cinci zile, trebuie să bei, fiecare dimineață, pe stomacul gol, o băutură preparată din 300 ml de apă, o lămâie și 60 de grame (o legătură de pătrunjel) de pătrunjel bine mărunțit. Fă o pauză de 10 zile, apoi reia dieta.

Efectele benefice ale pătrunjelului

Pătrunjelul are efect detoxifiant (este diuretic și elimina toxinele), reduce poftă de mâncare și combate senzația de foame, combate retenția apei în organism, combate efectul de balonare și menține echilibrul zahărului în sânge ajutând la combaterea fluctuațiilor de greutate.

Pentru a te asigura că dietă are rezultate, nu este suficient doar să bei sucul și să adaugi puțin mai mult pătrunjel preparatelor pe care le consumi. Este nevoie și de un regim alimentar sănătos, bazat pe alimente hrănitoare și hipocalorice, dar și de activitate fizică, care să tonifice organismul după slăbire și să îți redea silueta armonioasă la care visezi.

