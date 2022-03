Dieta-minune a Andrei Măruță | Cum a slăbit vedeta Pro TV 7 kilograme în 2 săptămâni

Andra Măruță a dezvăluit ce dietă a urmat pentru a slăbi 7 kilograme în doar două săptămâni. Secretul unei siluete de vis, mărturisit de către cântăreață. Cât cântărea artista în trecut și ce greutate are ea acum?

Andra are grijă de imaginea ei și are grijă să nu exagereze cu mâncatul. În urmă cu ceva vreme, cântăreața a vorbit despre cum a reușit să slăbească mai multe kilograme într-un timp foarte scurt. Artista nu s-a ferit să spună tuturor că în pandemia de coronavirus nu a ținut cont de vreo restricție când a venit vorba de mâncare.

Andra Măruță: ”Eu în pandemie am mâncat foarte mult”

De asemenea, soția lui Cătălin Măruță a mărturisit că a mâncat foarte mult în perioada de carantină și că a ajuns să cântărească 70 de kilograme. Vedeta s-a răsfățat pe timpul pandemiei de coronavirus cu tot felul de delicii. Din cauza aceasta, corpul ei a avut de suferit.

”Eu în pandemie am mâncat foarte mult. Cumva, am simțit că e meritul meu după 20 de ani de carieră, să mănânc ce vreau eu, fără niciun fel de restricție. Kilogramele s-au tot adunat, am făcut 70 de kilograme, iar la un moment dat am simțit să fac lucrul acesta. Iar acum am 64, am 63,50 de fapt. Sper să fie tot în scădere și să ajung la kilogramele dorite”, a declarat Andra, în cadrul unei emisiuni TV.

Dieta-minune pe care a urmat-o Andra Măruță

După ce a realizat că nu este bine să exagereze cu acest stil de viață haotic, vedeta a pus piciorul în prag. Cea care i-a deschis ochii Andrei și a și motivat-o a fost chiar una dintre surorile sale. Cântăreața a luat-o drept exemplu și după ce i-a urmat sfaturile, au apărut și rezultatele.

”Trebuie să îți mărturisesc, că m-a vizitat una dintre surorile mele exact înainte de 1 Decembrie, am văzut că a slăbit în momentul acela vreo șase-șapte kilograme și am zis că dacă ea poate și eu pot. Așa că de la 1 Decembrie m-am apucat să țin o dietă, vorba vine dietă, pentru că nu este vreun regim special. Practic am înjumătățit mâncare pe care o consumam într-o zi”, a declarat Andra în emisiunea ”La Măruță”.

