Dieta miraculoasă cu dude | Cum să slăbești peste 10 kilograme în doar câteva săptămâni

Vara a venit, iar silueta de vis, pregătită să arate perfect în costumul de baie este tot ceea ce își dorește o femeie în această perioadă. Dacă și tu îți dorești să scapi de câteva kilograme rapid, dieta cu dude te poate ajuta să scapi de kilogramele în plus care te supără.

Dudele albe, cunoscute și sub numele de Morus alba, ajută în tratamentul diabetului zaharat, în cazul colesterolului mare, lupta împotriva bolilor de inima și, de asemenea, te ajută să pierzi în greutate. Aceste fructe minune au un conținut bogat în glucide, pectine, vitamina C, caroten vegetal, antioxidanți, minerale și pot fi consumate că atare, având un gust revigorant sau uscate la soare, având un gust dulce și o textura delicioasă.

Beneficii dude albe:

1. Ajuta la controlarea zaharului din sânge

Dudele albe uscate contin jumatate din aportul de zahar gasit in stafide si multe alte fructe uscate. Frunzele de dud contin anumite substante chimice care pot ajuta la stabilizarea zaharului din sange si functioneaza precum medicamentele traditionale utilizate pentru cei cu diabet de tip 2. Acestea incetinesc descompunerea zaharurilor in intestine, astfel incat zaharul si carbohidratii sunt absorbite lent in sange.

2. Contin multi antioxidanti

Corpul nostru are nevoie de antioxidanti pentru a lupta impotriva radicalilor liberi si sa se apere de boli. Dudele albe sunt o mare sursa de antioxidanti si resveratrol. Un studiu realizat de Centrul de Sanatate si Stiinta din Texas, a descoperit ca resveratrolul are proprietati de combatere a mai multor tipuri de cancer si boli de inima. Totodata, acesta reduce inflamatiile si are un efect pozitiv asupra imbatranirii organismului si a lipidelor.

3. Reduc colesterolul

Un studiu realizat in Japonia a constat ca frunzele de dud pot ajuta la scaderea colesterolului si reduc riscul de acumulare a placilor in artere. Pentru sanatatea inimii tale incearca un ceai din frunze de dud alb.

4. Îmbunatatesc imunitatea

Contin o cantitate mare de vitamina C si flavonoide care stimuleaza in mod natural imunitatea, prevenind gripa, tusea si alte afectiuni.

5. Ajuta la scaderea in greutatea

Un studiu efectuat in Italia a descoperit ca dudele albe au efecte pozitive si remarcabile in ceea ce priveste pierderea in greutate. Acestea nu contin grasime saturata, ceea ce le face o optiune gustoasa si sanatoasa pentru persoanele care se uita la greutatea lor

6. Ajuta in cazul problemelor pielii

Frunzele de dud pot fi cea mai buna varianta in ceea ce priveste unele probleme ale pielii, cum ar fi semne lasate de acnee sau roseata. Totodata ajuta la intinerirea pielii pentru a o face mai luminoasa si o trateaza pe cea uscata si sensibila. Detoxifica pielea, lasand-o moale si stralucitoare.

7. Elimina toxinele

Fructele si frunzele de dud alb ajuta la eliminarea toxinelor din corp prin intermediul transpiratiei. De asemenea imbunatatesc digestia, stimuleaza apetitul si secretia acidului gastric, eliminand constipatia.