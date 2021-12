Dilly Chilly, frumoasa care s-a făcut remarcată la Masterchef, a născut! Ce nume a ales pentru băiețelul ei

Dilly Chilly, frumoasa care s-a făcut remarcată la Masterchef, a născut! Fosta concurentă a show-ului culinar a făcut dezvăluiri despre experiența pe care a trăit-o.

În luna iunie, Maria Alexandra Popescu, frumoasa care s-a făcut remarcată și în show-ul culinar de la PRO TV, ”MasterChef”, printr-o prestație demnă de laudă, anunța că este însărcinată. Maria a mărturisit atunci că vrea să nască în România, ca să aibă familia aproape.

Și, iată, că recent tânăra a devenit mămică pentru prima oară. Invitată în cadrul emisiunii ”La Măruță”, Maria a povestit întreaga experiență. Tânăra se îndrepta spre coafor crezând că are timp să se pregătească așa cum se cuvine pentru venirea pe lume a băiețelului ei. Doar că planurile i-au fost date peste cap. Deși avea plănuit să filmeze tot momentul, vedeta a fost cât pe ce să nască în mașină, în drum spre spital.

Ulterior… a ajuns la o clinică din Constanța, acolo unde a născut în apă, cu ajutorul unei doula – un cadru profesional pregatit pentru a oferi suport emotional, fizic si informativ, mamei care urmează să nască.

”M-am dus la coafor și aveam contracții din cinci în cinci minute. Pe drum, în mașină, prietena mea mi-a zis să-mi pună un sac de plastic și mi s-a rupt apa. Au început durerile și după câteva minute a început explozia. Simțeam cum nasc la propriu. Tăticul nu e român, e american și îi spuneam: „the baby is coming” (n.r .vine copilul). Am ajuns la spital, m-au pus pe cărucior, au dat chiloții la o parte și în lift s-a văzut căpușorul copilului. În patru minute, de cum am intrat în apa călduță, am născut”, a mărturisit Dilly Chilly în cadrul emisiunii ”La Măruță”.

Ce nume a ales pentru băiețel

Iubitul american i-a fost alături în acele momente și tot el a tăiat cordonul ombilical al bebelușului. Maria Alexandra Popescu a dezvăluit și numele pe care cei doi părinți l-au ales pentru băiețelul lor. Kian se numește minunea din viața lor, iar tânăra abia așteaptă ca micuțul să crească pentru a putea călători în lumea întreagă împreună.

”Am stat 20 de minute în brațe cu copilul cu cordonul ombilical netăiat ca să se facă transferul și apoi tăticul i-a tăiat cordonul ombilical. I-a pus clipul la buric și gata. O naștere dureroasă, dar frumoasă! Toată lumea zice că sunt dilie. Îl cheamă Kian. Nu a costat mult nașterea. Am stat trei luni la Constanța după naștere”, a mai spus Maria.