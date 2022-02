Din ce face bani Deea Maxer? A câştigat şi 3.000 de euro într-o lună: „Le încurajez pe femei să încerce”

Deea Maxer a dat lovitura în afaceri! Bruneta a intrat în industria de beauty și se bucură de un real succes, mai ales din punct de vedere financiar. Iată cum și-a suplimentat veniturile soția lui Dinu Maxer.

Deși are o carieră de succes și o familie fericită, Deea Maxer a simțit nevoie unei schimbări pe plan profesional, așa că și-a urmat pasiunea și a intrat în industria de beauty. Face ceea ce iubește, iar asta se reflectă și asupra veniturilor care s-au rotunjit considerabil.

Pe lângă satisfacția lucrului bine făcut, Deea Maxer are oportunitatea de a face fericite și alte femei mai puțin norocoase. Artista vine în ajutorul mămicilor care nu au timp pentru un job ori a femeilor care nu-și pot permite să investească în cursuri de specializare:

” Ce fac eu aici? Fac marketing online, deci practic lucrez în domeniul MLM, multi level marketing, am început ca și consultant al companiei și, într-o lună de zile am atins un record pe țară. În nicio lună de zile am ajuns manager în cadrul companiei. Mi-am dat seama că prin această companie și prin sistemul de multi level marketing pot ajuta femei care au rămas în această perioadă fără loc de muncă, mămici care sunt casnice, care au nevoie de un venit suplimentar și nu au studii în domeniu, nu au bani pentru a se specializa într-o școală.

M-am hotărât să le ofer sprijinul meu și le învăț pas cu pas cum să facă ce am făcut eu și alte sute de fete din toată țară, care activează în astfel de companii. Așadar mi-am format o echipa, fac recrutări, am deja o echipă foarte frumoasă de fete din toate orașele țării cu care lucrez. Multe dintre ele și-au luat deja primele salarii, fiind sprijinite de mine, fiind în grupul meu de activare și le ajut să atingă nivele cât mai mari în companie, alături de mine, încât să câștigam un venit suplimentar”, a spus Deea Maxer, pentru click.ro.

Cât câștigă Deea Maxer

În timpul pandemiei artiștii au fost printre cei mai afectați. Din punct de vedere financiar veniturile au scăzut dramatic, însă Deea Maxer se consideră norocoasă pentru curajul de a începe o nouă etapă din viața ei și este tare mândră de faptul că aduce venituri substanțiale în familia Maxer:

”Soțul meu este foarte încântat de noua mea activitate, este fericit că aduc bani în casă, având în vedere că din muzică veniturile noastre nu au fost extraordinare în ultimul timp, observă că nu mai am timp să gătesc atât de mult, însă eu încerc să îmi împart timpul și să fiu și alături de copii, să ne petrecem timp și cu ei, dar să nu uit că sunt gospodina casei și trebuie să fie frigiderul plin și mâncarea caldă tot timpul dar în același timp să mă ocup și de noul meu business care aduce, după cum ți-am spus, noul venit în familia Maxer.

În luna decembrie, în 10 zile de muncă, practic în jurul sărbătorilor am început această activitate, am reușit să câștig din noul meu business 1000 de euro. Iar în luna ianuarie, venitul meu final va fi undeva la 3000 de euro, într-o lună de zile. Nu trebuie să fii persoană publică să faci această activitate, de aceea le invit pe doamnele, fetele din toată țara, care vor să câștige un venit suplimentar din acest domeniul de frumusețe, cosmetice, oricine poate să facă asta, sunt fete în echipa mea care deja își iau primele salarii la nivel de sute și mii de euro”, a mai spus Deea Maxer.

