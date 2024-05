Din ce face bani presupusul iubit al Simonei Halep? Are 57 de ani şi o avere colosală

Fotografiile recente cu Dorin Mateiu, clasat pe locul 110 în TOP 300 Capital al celor mai bogați români, alături de Simona Halep, au stârnit speculații despre o posibilă relație amoroasă între cei doi. Iată cine este Dorin Mateiu și cu ce se ocupă acesta!

Pe parcursul ultimelor săptămâni, Simona Halep a alimentat speculațiile despre starea ei sentimentală printr-o serie de postări pline de indicii. În mediul online, ea a distribuit imagini cu buchete de trandafiri frumoși, zâmbete strălucitoare surprinse în curtea unei vile, și alte detalii care sugerează că se află într-o relație. Aceste gesturi subtile au captat atenția fanilor și i-au făcut să se întrebe dacă inima campioanei este din nou ocupată.

Ultima dezvăluire a stârnit o adevărată furtună de controverse: imagini cu Simona Halep și presupusul ei iubit, Dorin Mateiu, au ieșit la iveală. Mateiu, un bărbat de 57 de ani și cu mult mai mare față de jucătoarea de tenis este cunoscut și sub porecla de „regele mezelurilor din Transilvania”, având o avere impresionantă de 70 de milioane de euro, situându-se pe locul 110 în TOP 300 Capital al celor mai bogați români.

Fotografiile i-au surprins pe cei doi în diverse momente, inclusiv la restaurant, în ipostaze care par familiare pentru un cuplu. Deși dovezi există, acestea nu sunt definitive și ridică întrebări printre observatori.

Speculațiile continuă să crească în intensitate, odată cu apariția unor surse care susțin că Mateiu și Halep au fost observați împreună în diverse destinații din întreaga lume, precum Dubai sau Miami. Există chiar zvonuri conform cărora cei doi s-ar fi cunoscut acum aproximativ 8 luni și că un prieten comun, Dragoș Nedelcu, ar fi intervenit pentru a-i ajuta pe Halep într-un moment dificil legat de un caz de dopaj, la cererea lui Mateiu.

Cu toate acestea, în ciuda vorbelor care circulă, a imaginilor și a presupuselor conexiuni, ceea ce contează cel mai mult acum este reacția milionarului, care este considerat a fi noul posibil iubit al Simonei Halep.

„Eu am invitat-o (n.r. la restaurant). De ce? Pentru că am vrut să vorbim. Ne-am întâlnit de mai multe ori în acel complex și am considerat că putem discuta despre multe lucruri. Nu neapărat de afaceri, dar nici despre ce se scrie acolo. E o tâmpenie, o prostie, dar, în fine, așa a apărut”, a mai afirmat milionarul, pentru sursa citată.