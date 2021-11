Din ce își câștigă existența Rocsana Marcu. Cu ce se ocupă în Londra

Rocsana Marcu a ales, în urmă cu ceva timp, să părăsească România și să se mute la Londra, acolo unde se ocupă de domeniul imobiliarelor. Pe social media, aceasta nu se mai recomandă drept artist, ci doar ca agent imobiliar și ” protection advisor”, iar pe site-ul personal nu se mai notează despre cariera artistică.

Rocsana Marcu locuiește în prezent în Londra, în zona Winchmore Hill, ducând o viață așa cum își dorește, pe bunul său plac. Fosta prezentatoare TV de la Antena Stars se ocupă de domeniul imobiliar, fiind agent imobiliar, dar și ”protection advisor”, ceea ce ar însemna că este și agent de asigurări. Pe site-ul ei, Rocsana Marcu nu notează despre cariera artistică, însă vorbește despre ocupația pe care o are în prezent, după ce a renunțat la televiziune și s-a mutat peste hotare. Totuși, nu se poate spune că a renunțat în totalitate la muzică, una dintre pasiunile sale. În urmă cu câteva săptămâni, a susținut mai multe spectacole într-un restaurant din Tottenham, scria Wowbiz.

”Numele meu este Rocsana Marcu și vând proprietăți de peste 10 ani. Locuiesc în Winchmore Hill, sunt specialist PR, expert legal și mamă pentru două fetițe minunate. Mi-am dat examenele la Londra și am început să lucrez ca agent imobiliar în nordul Londrei”, explică Rocsana Marcu pe site-ul personal.

Rocsana Marcu mai notează pe site: ”Imobiliarele reprezintă o tranziție bună pentru mine, pentru că pot întâlni oameni și sunt foarte bună la construit relații. Chiar dacă am fost prezentatoare de televiziune de la 18 ani și cântăreață de la 14 ani, nu m-am simțit niciodată confortabil ca celebritatea (cel puțin, de când am devenit mamă). Știu că meseria asta presupune să păstrez confidențialitatea informațiilor pe care le primesc de la clienții mei și respect asta. Fiicele mele sunt mai mult decât încântate pentru alegerea pe care am făcut-o, aceea de a fi agent imobiliar și îmi spun cât sunt de fericite că am în sfârșit o slujbă potrivită. Părinții mei sunt și ei fericiți și nu trebuie să-și mai facă griji în legătură cu ce citesc în presă despre mine (pentru moment, cel puțin)”.

Sursă foto: capturi video Youtube – din cadrul emisiunii ”Teo Show”