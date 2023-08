Din patul lui Răzvan Fodor a ajuns în așternuturile unui milionar! Povestea de dragoste dintre soțul Irinei și frumoasa Linda Croitoru

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. Prezentatoarea TV și artistul s-au căsătorit în urmă cu 13 ani, și-au întemeiat o familie și se dedică fetiței lor, micuța Diana, dar și carierelor. Însă, înainte ca fostul solist al trupei Krypton să fie fermecat de Irina Fodor, s-a iubit cu o altă femeie, care nu este străină publicului românesc, și anume Linda Croitoru. Apoi, după ce relația lor a ajuns la final, Linda s-a îndrăgostit de un milionar. Pașii i-au fost purtați către SUA! Iată detaliile mai jos, în articol.

Înainte să ajungă în fața altarului cu Irina, Răzvan Fodor a avut o relație cu Linda Croitoru. Fostul solist al trupei Krypton s-a iubit cu modelul internațional, care a apărut chiar în anumite videoclipuri ale trupelor Krypton, Holograf sau Vunk. Linda și Răzvan au avut o relație cu mult timp înainte ca artistul să o cunoască pe actuala sa soție. Din celebritate, Linda a început să guste în perioada în care a avut apariții în cadrul emisiunii Super Bingo de la Pro TV, show-ul fiind prezentat de Florin Călinescu.

Vezi și IRINA FODOR, MESAJ DE LA CAPĂTUL LUMII PENTRU SOȚUL EI, RĂZVAN: „DACĂ NU TE-AȘ FI CUNOSCUT PÂNĂ ACUM…”

După despărțirea de Răzvan Fodor, Linda Croitoru s-a iubit cu un fotbalist român și a plecat din România

Apoi, după despărțirea de Răzvan Fodor, inima ei a fost furată de fotbalistul român Răzvan Raț. Însă, pașii au purtat-o în viață, în alte direcții, alegând să se stabilească peste hotare. După o perioadă petrecută în China și contractele pe care le-a avut la Milano și Paris, a ales să se stabilească în SUA, la Los Angeles. Acolo, Linda și-a schimbat numele de familie – din „Croitoru” în „Taylor”.

A continuat să lucreze ca model, iar în anul 2009 a avut parte de o surpriză de proporții. Atunci, Linda Croitoru a fost primită la Casa Albă, pentru a primi o medalie de bronz din partea lui Barack Obama, fostul președinte al SUA, și UNICEF. Distincția a fost primită în urma actelor de caritate pe care le face. În urmă cu mai mulți ani, Linda mărturisea că deține o școală în Kenya, având grijă de 182 de copii.

„Am plâns când am primit medalia de la Barack Obama. Am rămas puţin mută, pentru câteva ore, şi emoţionată, pentru că noi în România nu suntem obişnuiţi să ni se mulţumească. Vrem să facem ceva bun, o facem, nu aşteptăm mulţumiri. În America, ei te apreciază pentru orice lucru frumos. În 2009, eram deja de trei ani acolo, lucram pentru UNICEF, pentru o campanie de salvat copiii. Lacrimi îmi curgeau pe faţă, ţin minte că în ziua aia am vorbit cu managerul meu şi eram mută de fericire şi de emoţie. Ziceam că ăsta era Oscarul meu”, spunea Linda, pentru Evz.

Linda este căsătorită cu un bărbat multimilionar din SUA

După un timp, Linda Croitoru avea să își cunoască sufletul pereche. Românca a cunoscut un om de afaceri pe nume Lance Collins. Bărbatul, multimilionar și un mogul al industriei băuturilor răcoritoare, s-a îndrăgostit de frumoasa Linda. Apoi, cei doi au ajuns în atenția presei internaționale, după ce mogulul și partenera lui s-au mutat într-o vilă de 12 milioane de dolari, în California. Linda și Lance au, împreună, doi copii. De altfel, frumoasa româncă deține propriul business – prima apă plată din lume care este ambalată în recipiente din materiale 100% reciclate.

Vezi și TÂNĂRA CARE I-A SUCIT MINȚILE REGELUI MIHAI. CUM A DECIS CASA REGALĂ SĂ SCAPE DE YVONICA, PRIMA MARE DRAGOSTE A ULTIMULUI MONARH AL ROMÂNIEI