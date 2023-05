Dinu Maxer a dat nas în nas cu iubitul Deei. Vedeta a povestit cum a decurs întâlnirea: „Am mers în mașini separate”

Dinu și Deea Maxer și-au spus adio după aproape două decenii petrecute împreună. Deși a luat-o fiecare pe drumul lui, cei doi foști soți sunt uniți profesional. Încă participă la evenimente împreună, chiar dacă nu mai formează un cuplu.

Dinu și Deea Maxer au divorțat, însă viața merge înainte și la fel și cariera lor. Cei doi nu mai formează un cuplu, însă iau parte la evenimente împreună, căci sunt profesioniști. Fac show pe scenă ori de câte ori au ocazia, dansează și cântă împreună, chiar dacă lucrurile între ei nu sunt tocmai roz după despărțire. La fel s-a întâmplat și de curând, când au luat parte la un botez unde erau invitați să facă spectacol.

Dinu Maxer și iubitul Deei, întâlnire de gradul doi

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Deea Maxer și-a refăcut viața alături de Robert, tânărul care a cucerit-o după separarea de fostul ei soț. Așa că, artista a mers la evenimentul respectiv însoțită de noul ei partener, deși știa că se va întâlni cu Dinu Maxer. Robert și cântărețul au dat nas în nas și se pare că lucrurile au mers mai bine decât se așteptau. Comportamentul lor a fost unul impecabil, au vorbit și au ajutat-o în egală măsură pe Deea cu recuzita pentru show.

Conform ciao.ro, bruneta și fostul ei partener de viață au dat dovadă de profesionalism și botezul s-a desfășurat așa cum era de așteptat. Tânăra mămică a ținut să menționeze că atât ea, cât și Dinu au mers cu mașini diferite la eveniment.

“Da, așa este am avut un eveniment împreună cu Dinu, care a fost antamat înainte de divorț. Suntem profesioniști și în continuare lucrăm artistic împreună. Am cântat și piese în duet la acest eveniment. Însă am mers cu mașini separate”, a transmis Deea Maxer, potrivit sursei citate mai sus.

Cine este noul iubit al Deei Maxer

Robert este noul iubit al Deei Maxer. Tânărul de 30 de ani nu este un om de afaceri, ci un bărbat muncitor, simplu, care nu „întoarce banii cu lopata”. Chiar și așa, a reușit să-i fure inima vedetei. „Băiatul cu care este acum Deea este super de treabă, este super mișto ca om, doar că este sărăcuț, nu este bogat. Nu are service-ul lui, el lucrează la un service auto, iar mașinile de le vinde, i le aduce șeful lui și el îl ajută pe șeful lui să le vândă mai departe. El nu este dealer de mașini, nu este vreun afacerist care învârte banii cu lopata. Muncește și el normal ca orice om”, au declarat apropiați de-ai cuplului, pentru Click.