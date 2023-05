Dinu Maxer a recunoscut totul! Adevărul despre Robert Drilea, actualul iubit al Deei Maxer: „L-am cunoscut atunci mai bine”

La finalul lunii martie, încă un divorț zguduia lumea showbiz-ului românesc. După 18 ani de relație, Deea și Dinu Maxer anunțau că și-au spus adio și au pornit-o pe drumuri separate. Imediat după marele anunț, fiecare dintre cei doi foști parteneri și-au refăcut viața sentimentală, iar asta a data naștere la numeroase speculații, cele mai multe dintre ele concentrându-se asupra Deei și a lui Robert Drilea, noul său iubit. Acum, Dinu Maxer a spulberat toate zvonurile și a spus adevărul.

După despărțire, Dinu Maxer a fost primul care s-a afișat la brațul unei noi partenere. O brunetă pe nume Ada părea că l-a cucerit, însă relația nu a durat prea mult. Nici Deea nu s-a lăsat mai prejos și la scurt timp a oficializat relația cu Robert Drilea. Spre deosebire de artist, bruneta a fost criticată aspru, iar despre ea și noul iubit s-au spus multe. Însă, unul dintre cele mai grave zvonuri propaga ideea că aceștia s-ar fi cunoscut și ar fi avut o legătură specială chiar în timp ce Deea și Dinu erau căsătoriți.

Dinu Maxer: „Îl știam”

Deea Maxer nu a băgat în seamă gurile rele și nu a oferit niciun fel de explicație pe marginea subiectului. Însă, fostul soț al artistei a făcut lumină și a spus adevărul despre Robert Drilea. Dinu Maxer infirmă toate speculațiile și spune că bruneta l-a cunoscut pe actual iubit după divorț.

„Părerea mea, căci a ei nu o știu, nu. (n.r. nu s-a supărat că Deea și-a făcut o relație) Am reușit să mă desprind, am reușit să pun punct. La evenimentul la care ne-am întâlnit, unde am prezentat și am cântat împreună, am dat noroc cu Robert. Nu a avut nimeni niciun resentiment împotriva lui. Da, sigur că da. (n.r. îl cunoaște pe noul iubit al Deei) Îl știam de pe Instagram. L-am cunoscut atunci mai bine. Nu îl știam înainte de divorț, cum s-a speculat. Vreau să spun lucrul acesta, nu ne-am întâlnit niciodată, nu a fost în cercul nostru de prieteni, Deea l-a cunoscut după divorț, a declarat Dinu Maxer.

În ce relații au rămas Deea și Dinu Maxer

Deea și Dinu Maxer au doi copii împreună: o fetiță pe nume Maysa de numai trei ani și un băiat de 12 ani, Andreas. Așa că foștii parteneri au rămas în relații bune după divorț de dragul acestora. Cei doi păstrează legătura, însă își vorbesc doar atunci când este cazul și exclusiv despre cei mici. Pe lângă subiectele legate de copii, artiștii mai intersectează și în viața profesională, formând în continuare un cuplu pe scenă.

„Noi, în momentul acesta, suntem părinți. Prieteni nu mai pot să spun că suntem, adică să ne cerem sfaturi. Totuși, atunci când mi-am refăcut studio-ul, i-am trimis câteva poze și i-am cerut câteva sfaturi. Se întâmpla, ce este drept, acum 3-4 săptămâni. Era imediat după divorț sau chiar înainte, dar eram deja separați. Însă, nu mai vorbim, doar strict de copii, de programul nostru care are legătură cu tutela copiilor și de vacanțele copiilor”, a declarat Dinu Maxer, pentru Ego.ro.