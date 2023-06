Dinu Maxer, dezvăluiri fără perdea! Ultimele luni ale căsniciei cu Deea au fost sălbatice: „Parcă eram doi tineri, mi-a depășit orice imaginație” 

În urmă cu doar câteva luni, Dinu și Deea Maxer anunțau divorțul. Vestea a surprins multă lume, iar cei doi motivau separarea spunând că magia din cuplu se pierduse. Însă recent, Dinu Maxer a dat din casă și a dezvăluit că ultimele luni al mariajului au fost de-a dreptul sălbatice. În încercarea de a-și salva relația cei doi s-au lăsat purtați de val și au pornit într-o aventură erotică.

Invitat în cadrul emisiunii Detectorul de Minciuni, Dinu Maxer a făcut câteva dezvăluiri la care nimeni nu se aștepta. Totul a pornit după ce acesta a fost întrebat dacă după mulți ani de căsnicie viața amoroasă este la fel de bună. Artistul nu a stat pe gânduri și a vorbit deschis despre relația intimă pe care a avut-o cu Deea. Acesta a mărturisit că în ultimul an al mariajului cei doi erau doar colegi de apartament și se îndreptatu către divorț. Iar când au realizat asta au încercat să redescopere chimia dintre ei și au pornit într-un periplu al plăcerilor.

„În momentul în care am conștientizat că suntem colegi de apartament și că dormim spate în spate, ne-am întrebat ce face: divorțăm sau ne mai dăm o șansă?! În momentul acela evident… realizam că nu e ok relația între noi, dar nu acceptam niciodată să mă despart de Deea și nu posesivitate, dar copiii, brand-ul Maxer, viața pe care o aveam și care era una frumoasă și construită, muncită împreună. Nu am fost de acord, ea m-a lăsat să o curtez și am reușit și trebuie să recunosc că ne-am aruncat într-o aventură sexuală”, a declarat Dinu Maxer.

„Mi-a depășit orice imaginație”

De asemenea, Dinu Maxer a mărturisit că el și fosta soție s-au aruncat în încercarea de a readuce magia în cuplu cu toată ființa. Cei doi au plecat într-o escapadă în Amsterdam, iar acolo și-au dat frâul liber imaginației. S-au redescoperit și au trăit intens pasiunea dintre ei. Artistul a recunoscut că și el a fost surprins de intensitatea lucrurilor și speră să mai retrăiască în viața lui astfel de momente. Cu toate acestea, mariajul celor doi nu a fost resuscitat, iar divorțul a devenit inevitabil.

„În momentul în care am acceptat să ieșim din conidian, inclusiv cu o escapadă la Amsterdam care ar trebui să se concretizeze într-un roman.. l-ar citi toată lumea și alte chestii de genul acesta, îmi e și rușine să mă uit în ochii voștri!

Trebuie să recunosc că dacă nu regret cumva divorțul, nu-l regret din prisma ultimelor luni petrecute în care întrebare ta, «dacă sexul este la fel de bun»… nu mai eram noi. Parcă eram doi tineri, reconectarea noastră intimă a fost la un nivel atât de mare, în cât mie îmi e teamă că nu o să-l mai ating niciodată cu nimeni. La întrebarea ta aș spune: Nu mai era ok până în august, dar după august mi-a depășit orice imaginație. Nu știu ce să zic… e greu”, a mai spus Dinu Maxer.

