Discuție halucinantă între mama și suspectul crimei din Brăila: „Mai mult de 12, 13 ani nu faci”

Cercetările continuă în cazul crimei din Brăila. În această dimineață, procurorii au făcut mai multe percheziții la domiciliul principalului suspect, dar și la locuința mamei acestuia, precum și a soacrei. Oamenii legii speră că vor găsi mai multe probe care să îl incrimineze pe bărbat. De asemenea, au apărut și noi înregistrări între presupusul criminal și mama acestuia. Ce au vorbit cei doi la telefon?

În urmă cu mai bine de o săptămână, un medic stomatolog din Brăila a fost ucis în cabinetul stomatologic pe care îl deține de către un individ. Acesta i-a aplicat doctoriței mai multe lovituri de cuțit fatale. În urma celor întâmplate, principalul suspect a fost reținut. Este vorba de un bărbat de 39 de ani, din Brăila, căsătorit, tată a patru copii. Acesta are antecedente penale, însă familia îi susține nevinovăția. De asemenea, deși probele ADN îl indică, bărbatul susține în continuare că nu are nicio legătură cu crima.

Până acum, oamenii legii spun că există indicii clare că suspectul reținut este autorul crimei din Brăila. Potrivit acestora, bărbatul și-a schimbat hainele de mai multe ori în ziua crimei și a pus în aplicare un plan elaborat pentru a evita capturarea. Însă, cu toate acestea, probele ADN îl scot vinovat. De asemenea, procurorii au executat azi mai multe percheziții, în speranța că vor găsi mai multe probe.

Mai mult, au apărut și noi înregistrări între principalul suspect și mama acestuia. Deși până acum i-a susținut nevinovăția, acum femeia îl roagă să recunoască totul, în cazul în care este vinovat. Însă, și în fața mamei sale bărbatul și-a susținut nevinovăția și spune că nu are nicio legătură cu moartea doctoriței.

Suspect: Am fost azi la medico-legal. Nu am nimic pe mâinile mele. Singurul lucru pe care mi l-a găsit a fost că eram ciupit în palmă. Dar pe mâini, pe corp, pe gât, pe picioare, aici nu mi-a găsit nimic.

Totodată, principalul suspect spune că ar fi intrat în cabinetul stomatologic pentru că avea o durere de măsea, însă cum nu avea programare și problema era destul de complicată, doctorița i-a spus să revină altă dată.

„Ei îmi spun: «Unde ai fost la ora de…». Păi, am fost acasă la mama, am fost acasă la soacra mea. Am venit acasă. «Ai luat-o pe strada gării» Da, m-am dus, că pe acolo mereu trec.

Am fost acolo, am recunoscut, am intrat, mă durea măseaua, dar eu nu am omorât-o. Mi-a zis că nu poate să mi-o scoată (n.r. măseaua), e infecție în ea şi trebuie programare”, a mai spus suspectul.