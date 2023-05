Dispare pensia românului de rând? Cazul „Brașov” dinamitează subiectul privind viitorul pensionarilor. Ce susține Marius Budăi

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a făcut anunțul mult așteptat de români cu privire la situația pensiilor, despre care s-a vehiculat că nu ar mai fi bani pentru plata acestora.

Problema privind incapacitatea de plată a pensiilor a fost ridicată de directorul Casei Județene de Pensii Brașov, Diana Itu. Oficialul a avertizat cu privire la riscul că drepturile celor care ies la pensie ar putea să nu mai poată fi plătite.

„La nivelul anului 2022 avem un număr de aproximativ 160.000 de pensionari, din care 150.000 sunt pensionari de stat, 5000 sunt pensii comunitare, 853 avem pensii de agricultori, iar 10.300 avem pensii speciale”, a declarat directorul Casei Judeţene de Pensii Braşov.

În județul Brașov, avem un raport favorabil între persoanele cu vârsta peste 65 de ani și copiii cu vârsta sub 15 ani. Concret, avem 115 persoane cu vârsta peste 65 de ani la 100 de copii sub 15 ani, în timp ce media națională este de 121 de persoane cu vârsta peste 65 de ani la 100 de copii sub 15 ani. În alte județe, acest raport este mult mai mare, depășind 130 de persoane cu vârsta peste 65 de ani la 100 de copii sub 15 ani, ceea ce reprezintă o problemă, asta pentru că toate taxele și impozitele plătite de cetățeni nu sunt suficiente pentru a acoperi cheltuielile cu pensiile.

Datele provin din ultimul recensământ, însă situația este mai îngrijorătoare în județul Brașov dacă luăm în considerare informațiile furnizate de Casa Județeană de Pensii. În 2022, veniturile fiscale la bugetul asigurărilor sociale au crescut cu 4%, de la 1,98 la 2,06 miliarde lei, dar cheltuielile au crescut cu 9%, de la 3,44 la 3,76 miliarde lei.

Ministrul Muncii a intervenit astăzi pentru a clarifica informațiile apărute în spațiul public cu privire la acest subiect.

Marius Budăi, despre situația pensiilor din România

În ciuda acestei situații, ministrul Muncii a negat că ar exista vreo ipoteză conform căreia nu s-ar mai putea plăti pensiile. Deși este o problemă reală, guvernul se angajează să găsească soluții pentru a asigura plata drepturilor celor care ies la pensie.

„Exclus aşa ceva, nu vreau să circule aşa ceva, nu cred că părinţii şi bunicii noştri merită ca o asemenea informaţie să nu fie exclusă din start.

Nu este nicio problemă cu plata pensiilor şi nu va fi niciodată o problemă cu plata pensiilor”, a asigurat ministrul Muncii, Marius Budăi, la Antena 3 CNN.

