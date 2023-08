Disperată, Gina Pistol a ajuns la psiholog: “Îmi vine să strig și să înjur”

Viața Ginei Pistol s-a schimbat radical de când fiica ei a venit pe lume. Fosta vedetă a Antenei 1 a luat o pauză de la toate proiectele în care era implicată şi a decis să îşi dedice tot timpul familiei sale. Blondina nu a vrut să piardă niciun moment important din viaţa micuţei Josephine, dar cu toate acestea a încercat, pe cât posibil, să nu se neglijeze. Mai exact, partenera lui Smiley a povestit, recent, pe pagina sa de Instagram, cum reuşeşte să facă faţă tuturor provocărilor care au venit la pachet cu rolul important pe care acum îl are, cel de mamă.

Gina Pistol se poate considera o femeie împlinită. Şi-a dorit enorm să aibă un copil, iar, după câţiva ani de relaţie cu Smiley, visul său a devenit realitate. Cei doi sunt extrem de fericiţi împreună, iar dovadă sunt momentele din intimitatea lor pe care le împărtăşesc cu fanii în mediul online.

CITEŞTE ŞI: SPAIMA TRĂITĂ DE GINA PISTOL DUPĂ CE MASCAȚII AU INTRAT ÎN CASA ÎN CARE LOCUIA IUBITUL BLONDEI ÎN ANUL 2011. TINEREȚEA CONTROVERSATĂ A SOȚIEI LUI SMILEY

Deşi nu au trecut mereu prin situaţii plăcute, cei doi s-au sprijinit necondiţionat, iar de când Gina Pistol a născut-o pe fiica lor, artistul a fost un real ajutor pentru blondină. Chiar dacă are un program încărcat, Smiley îşi face mereu timp pentru a se implica în programul fiicei sale. Astfel, soţia lui îşi poate face timp şi pentru alte activităţi care o relaxează.

Cum a trecut Gina Pistol peste situaţiile dificile, de când fiica sa a venit pe lume

Recent, pe pagina sa de Instagram, Gina Pistol le-a dezvăluit celor care o urmăresc faptul că una dintre metodele care au ajutat-o să gestioneze situaţiile mai puţin plăcute, prin care a trecut de când este mamă, este vizita la psiholog. Blondina a mărturisit că și-a dorit să își schimbe viața în bine, iar fetiţa ei să se poată bucura de un părinte sănătos.

În continuare, ex-vedeta Antenei 1 a povestit că şi-a reluat antrenamentele la sală. Nu îi este uşor să se ţină de acest program, dar spune că este o fire ambiţioasă care reuşeşte întotdeauna ceea ce îşi propune.

„Am terminat antrenamentul de astăzi și sunt foarte mândră, pentru că îmi este al naibii de greu. Îmi este foarte greu să plec de acasă.

De multe ori nu am timp, îmi și găsesc singură scuze să nu ajung la sală, apoi când ajung la sală, îmi este foarte greu în timpul antrenamentului, îmi vine să strig și să înjur și să renunț. Cu toate astea n-o fac.

Dar după ce termin antrenamentul, am așa o stare de bine, o oboseală placută. Și sunt mândră că am reușit. Am reușit să merg termin antrenamentul. Este un proces, durează un pic până mă obișnuiesc cu ritmul ăsta”, a precizat Gina Pistol.