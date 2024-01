Anul 2024 începe cu un divorț răsunător! Un cuplu celebru de peste Ocean s-a destrămat! După o relație de 7 ani, au ales să își spună „adio” și să plece pe drumuri separate. Cei doi soți au, împreună, 3 copii! Vezi mai jos, în articol, detalii din „culisele” divorțului celor doi.

S-a rupt lanțul de iubire, după 7 ani! Un cuplu celebru de peste Ocean s-a destrămat. Și-au spus „la revedere” chiar atunci când nimeni nu se aștepta. Este vorba despre Austin McBroom și Catherine McBroom. Cei doi activează în special în mediul online, pe platforma YouTube, sub denumirea de „Familia ACE”. De multe ori, cei doi încarcă videoclipuri în care apar și cei trei copii ai lor.

Austin și Catherine au trei copii, de 7, 4 și, respectiv 3 ani. Micuții apar des în videoclipurile postate pe platforma YouTube. Au peste 18 milioane de abonați care le transmit constant mesaje, apreciindu-le munca depusă în mediul online. De altfel, Elle, Alaia și Steel, cei trei copii ai lor, au și propriile lor conturi de YouTube și Instagram, dar care sunt administrate de părinți. Referitor la divorțul de răsunet din showbizul internațional, cei doi au ales să transmită un mesaj pe rețelele de socializare. Divorțul are loc pe cale amiabilă, potrivit The U.S. Sun.

„Am convenit de comun acord cu un divorț și ne vom despărți pe cale amiabilă. Drumurile noastre ca cuplu s-au schimbat și au creat provocări care sunt ireconciliabile. Această decizie vine cu inima foarte grea. Oricât de sfâșietor este asta, și eu mă simt eliberată. Am convenit de comun acord cu un divorț, dar vom rămâne o echipă când vine vorba de copiii noștri. Am creat una dintre cele mai grozave povești, aproape un deceniu împreună, atâtea amintiri, atâtea realizări, dar fiecare carte se termină. Și acum vom scrie o nouă carte ca autori separați”, se arată într-o parte a mesajului postat de Catherine McBroom pe internet.

Divorț la începutul lui 2024: Austin și Catherine McBroom și-au spus „la revedere”

În „vizor” se află, acum, un divorț de răsunet. La începutul lui 2024, Austin și Catherine McBroom au decis să o ia pe drumuri diferite. Contul lor, „The ACE Family”, este foarte popular pe internet. A fost lansat în anul 2016. Cu un an înainte, în 2015, au decis să meargă pe un drum comun. Cu puțin timp înainte de începerea anului 2020, au ales să își unească destinele. Însă, de data aceasta, dragostea pare să fi ținut trei ani. Căci la începutul acestui an, au decis să își spună „la revedere”. Însă, ce se va întâmpla cu cei trei copii pe care îi au împreună?

Conform informațiilor apărute în presa internațională, Catherine ar fi fost înșelată de tatăl copiilor ei. Deși divorțul are loc pe cale amiabilă, nu se știe, încă, cine va avea custodia celor trei copii. Pe de altă parte, în mesajul transmis de Catherine pe internet, aceasta a transmis că cei doi vor „rămâne o echipă când vine vorba de copii”.

Sursă foto: Pexels.com, capturi video