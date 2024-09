Scurta căsnicie a fostului fotbalist Cristi Tănase, care a durat doar 7 luni, a fost presărată cu multe certuri, amenințări și multe episoade rușinoase, care nu îi fac cinste fostului internațional. Lucrurile par să fi scăpat de sub control, iar ”Dodel” se pregătește să îi dea decisiva femeii căreia îi jurase dragoste eternă. Toate astea în timp ce fostul sportiv se zbate într-o avalanșă de acuzații scandaloase: a fost prins beat la volan, depistat pozitiv cu substanțe interzise, ulterior surprins în stare de confuzie, cu gura plină de sânge și dinți sparți. Una peste alta, fotbalistul pare să rămână încrezător că lucrurile se vor liniști și în viața lui, după cum ne-a declarat.

Cristi Tănase: ”M-am îmbătat, se mai întâmplă asta bărbaților”

Cristi Tănase, fostul star al fotbalului românesc și jucător cu 36 de meciuri la echipa națională, a fost protagonistul unor imagini șocante în luna februarie a acestui an.

Cel poreclit ”Dodel” a fost surprins pe holul unui bloc, cu un dinte spart și sângerând. Fotografiile au făcut valuri pe rețelele sociale și au stârnit o mulțime de comentarii picante.

În fața atâtor speculații, Tănase a ieșit la rampă să explice incidentul, recunoscând că era doar beat.

”Mare lucru, m-am îmbătat, am venit acasă și nu mi-a răspuns nevasta, iar eu m-am pus jos să aștept până deschide ușa. Ok, mi-a căzut un dinte. Cine naiba să mă bată?! A înnebunit lumea.

Am avut niște dinți ce trebuiau puși ca lumea, unul n-a fost bine prins, de aceea am rămas fără el. Atât a fost, am fost la un șprit, m-am îmbătat, se mai întâmplă asta bărbaților. Soția știa că o să ajung târziu, că o sunasem…

Am greșit cu ceva că m-am pus jos, beat, să aștept să-mi răspundă soția?”, a povestit Cristi Tănase pentru gsp.ro.

Avalanșă de procese între Tănase și soție

Ce nu a spus atunci ”Dodel” este că, probabil, soția nu voia să îl mai primească în casă, relația lor fiind deja pe butuci…

Între cei doi au avut loc mai multe episoade tensionate, dovadă fiind și citarea unei agenții de pază într-un proces în care Maria Adina Tănase a cerut ordin de protecție. Instanța i-a acceptat cererea și i-a interzis fostului fotbalist să se apropie de soție și fiica lui timp de 12 luni! Judecătorul a menționat că dacă această regulă va fi încălcată, fostul internațional riscă să ajungă după gratii, pedeapsa fiind între 5 luni și 6 luni de închisoare.

Lucrurile nu au rămas așa. În luna iunie, Tănase a întors armele și intentat divorț! Fostul fotbalist a cerut stabilirea domiciliului fiicei lor, program de vizită și renunțarea la numele luat de soție după căsătorie. Nici Maria Adina nu a stat cu brațele încrucișate și a cerut printr-o ordonanță preșidențială ca fetița să rămână lângă ea. Pe lângă asta, a solicitat și pensie alimentară, iar avocatul a cerut verificări la ANAF, cu privire la veniturile lui ”Dodel”, pentru a stabili ulterior suma finală.

Ceva s-a întâmplat între timp, pentru că la începutul lunii septembrie soția lui Tănase a renunțat la aceste ”pretenții”, însă procesul de divorț și celelate cereri au rămas pe rol.

Contactat de CANCAN, Cristi Tănase a precizat că nu vrea să ofere încă prea multe detalii despre divorț, susține însă că își vede fetița, iar apele s-au mai calmat între el și soție: ”Ne auzim în curând cu vești noi, peste două-trei săptămâni. O să fie bine!”, ne-a declarat fostul fotbalist.

