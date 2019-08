Doi tineri proaspăt căsătoriți au murit la doar câteva minute după cununie. Mama mirelui: ”Este o imagine care o să mă bântuie tot restul vieții”

Doi tineri, abia căsătoriți, au murit într-un teribil accident rutier, la doar câteva minute după ce semnaseră actele în fața ofițerului de Stare Civilă. Aveau 19 și 20 de ani, iar mama mirelui a fost martora acestei tragedii.

Harley Morgan – 19 ani – și Rhiannon Bourdeaux – 20 de ani – au murit în orașul Orange, SUA, la doar câteva minute după ce s-au căsătorit. Ei se aflau pe drum, iar mașina lor a fost lovită de un camion, informează CNN.

Mama mirelui se afla într-o altă mașină, în spatele celor doi tineri, și a asistat, neputincioasă, la tragedie.

„Am văzut când mi-a murit copilul. Încă am sângele băiatului meu pe mine pentru că am încercat să-i scot pe amândoi din mașină. Este o imagine care o să mă bântuie tot restul vieții. Nu o să uit. O să văd camionul care mi-a lovit copilul în fiecare noapte din viață”, a a declarat femeia.