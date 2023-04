Doina Teodoru nu a mai ținut secret! Iubita lui Cătălin Scărlătescu a dezvăluit totul, după întoarcerea din America Express: „Încep filmările”

Doina Teodoru a mărturisit, în cadrul unui interviu, că va fi parte a unui serial. Iubita lui Cătălin Scărlătescu se pregătește de filmări și a oferit câteva detalii despre profesia ei. „Renata” din „Băieți de oraș” a mărturisit, printre altele, că se simte bine în pielea personajelor pe care le interpretează pe scenă. Iată mai jos, în articol, dezvăluirile pe care le-a făcut, după întoarcerea din America Express.

„Foarte curând reapar. Sunt destul de activă în teatru. Am foarte multe spectacole, dar în curând o să încep filmările pentru un serial. Încă nu am început filmările, dar vor fi detalii cât de curând”, a spus Doina.

Doina Teodoru nu a dorit să se angajeze permanent la teatru

Doina Teodoru a mai mărturisit faptul că are un program flexibil, aspect care o ajută să facă ceea ce își propune. Până acum, actrița nu a fost angajată cu contract permanent de muncă, pentru că și-a dorit să aibă parte de mai multă libertate. De asemenea, călătorește destul de des.

„Eu lucrez de când mă știu pe colaborare, nu am vrut să mă anganjez niciodată în teatru, pentru că îmi place să am un program flexibil și să mi-l fac pe cât posibilul cum îl vreau eu. Călătoresc foarte mult, în spectacolele în care joc mereu suntem pe dublu rol, tocmai ca să ne dea puțină libertate și mi se pare mult mai ok așa pentru mine”, a mai spus actrița pentru Ego.ro.

Sursă foto: Facebook, capturi video YouTube – Xtra Night Show