Doinița Oancea, probleme de sănătate! Vedeta s-a confruntat cu dureri insuportabile. „O să trebuiască să încep kinetoterapia”

În ultima perioadă, Doinița Oancea a avut câteva probleme de sănătate. Vedeta s-a confruntat cu dureri groaznice de cap și a ajuns pe mâna medicului.

Doiniţa Oancea a trecut prim momente mai puțin plăcute. În ultimele două săptămâni, actrița a fost chinuită de dureri îngrozitoare de cap așa că a decis să meargă la medic. Vedeta a aflat că are o problemă la coloana cervicală, iar acum urmează un tratament.

„Două săptămâni, dacă nu mai bine, am avut nişte dureri suboccipitale foarte puternice. N-au încetat cu niciun cocktail de medicamente încercat de mine, nici cu masaj, motiv pentru care am mers la doctorița mea de familie. Dumneaei a considerat că trebuie să-mi dea o trimitere la reumatolog. Am fost, am făcut o radiografie şi acum o să trebuiască să încep kinetoterapia.

Fiecare durere de cap este diferită, chiar dacă poate părea că durerea mea de cap seamănă cu durerea ta. În cazul meu este o problemă cu coloana cervicală, partea de sus, în alte cazuri nu se ştie niciodată, aşa că vă sfătuiesc să mergeţi la doctor”, a declarat Doiniţa Oancea.

Doinița Oancea, perioadă dificilă

Ultimele luni nu au fost tocmai vesele pentru actrița Doinița Oancea. Vedeta a pierdut două persoane dragi, iar acest lucru a pus-o la pământ. Vedeta a mărturisit că i-a fost greu să treacă peste suferință, iar procesul de vindecare a fost destul de greoi. (VEZI ȘI: DOINIȚA OANCEA, LACRIMI DE DURERE! ACTRIȚA ȘI-A LUAT ADIO DE LA DOUĂ PERSOANE DRAGI.)

„Nu a început bine. Am avut un sfârșit de an dureros, un început la fel de prost. Asta este, trecem mai departe. Am trecut și prin chestii de genul ăsta, mai demult. Mereu când am o stare proastă, mă închid la mine acasă. Nu îmi sun nici prietenii. Eu dacă vorbesc cu oameni dragi și nu neapărat, le iau toată durerea, mă încarc. Sunt supărată zile întregi, la un moment dat nu înțeleg de ce e supărarea.

Am ajuns la concluzia că în momentul în care se întâmplă ceva rău și ai lângă tine oameni care suferă și suferi și tu, trebuie să îți iei starea și să îi tragi și pe ei după tine. Am pierdut la diferențe de 43 de zile o mătușă și un unchi.”, a declarat Doinița Oancea, în cadrul unei emisiuni rv.