Doliu în lumea muzicii! Fondatorul trupei The Band, Robbie Robertson, a murit

Robbie Robertson, fondatorul trupei The Band, a murit miercuri, la vârsta de 80 de ani. Cel care a făcut anunțul trist a fost managerul artistului. Chitaristul canadian s-a stins din viața după o lungă suferinţă, având alături familia.

Managerul lui Robertson, Jared Levine, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „Robbie a fost înconjurat de familia sa în momentul morții, inclusiv de soția sa, Janet, de fosta soție, Dominique, de partenerul acesteia, Nicholas, și de copiii săi, Alexandra, Sebastian, Delphine, și partenerul Delphinei, Kenny. De asemenea, în urma sa rămân nepoții Angelica, Donovan, Dominic, Gabriel și Seraphina”.

Printre cei care i-au adus un omagiu s-a numărat Martin Scorsese. Regizorul a realizat The Last Waltz, documentarul din 1978 despre The Band. Și-a amintit de Robertson ca fiind unul dintre cei mai apropiați prieteni ai săi.

„Cu mult înainte să ne întâlnim vreodată, muzica lui a jucat un rol central în viața mea – a mea și a milioane și milioane de alți oameni din toată lumea”, a spus el.

Cine a fost Robbie Robertson

Jaime Royal Robertson, numele real al lui Robbe Robertson, s-a născut în Toronto în 1943. La vârsta de 16 ani a plecat de acasă pentru a urma o carieră în muzică.

The Band era cunoscută pentru colaborarea cu Bob Dylan înainte de succesul albumului de debut din 1968, Music From Big Pink.

Ei au lansat mai multe albume apreciate în anii 1970 și, după ultimul concert 1976, s-au reunit fără Robertson pentru o serie de turnee și melodii noi în anii 1980 și 1990.

The Band s-a numărat printre trupele şi artiştii care au urcat pe scena celebrului festival Woodstock, în 1969, şi a produs albumele „Music from Big Pink”, „The Band” şi „Cahoots”.