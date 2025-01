Donald Trump dă vina pe Joe Biden și Obama pentru accidentul aviatic din Potomac River. Care este motivul

Donald Trump s-a folosit de accidentul aviatic din Washington DC în care 67 de oameni și-au pierdut viața pentru a-și ataca dușmanii politici.

Trump a susținut că democrații sunt responsabili pentru scăderea standardelor în controlul traficului aerian și că dezastrul „ar fi putut fi” cauzat de politicile privind diversitatea, echitatea și incluziunea (DEI) de la Administrația Federală a Aviației, conform THE GUARDIAN.

Trump a transformat conferința de presă într-un discurs de acuzații nefondate împotriva DEI, deși nu există nicio dovadă că acestea ar fi avut legături cu accidentul de avion.

Trump a deschis briefingul în mod convențional, cu un moment de reculegere, apoi și-a exprimat regretul pentru „o noapte întunecată și chinuitoare în capitala națiunii noastre și în istoria națiunii noastre, și o tragedie de proporții teribile”.

De asemenea, el a spus că ar putea „doar să înceapă să își imagineze agonia pe care familiile victimelor o simt, nimic mai rău”, adăugând:

Trump a susținut că „testele foarte puternice” pentru competența în controlul traficului aerian au fost „desființate” de Joe Biden. De asemenea, Trump a susținut că, atunci când a fost președinte între 2017 și 2021, SUA „aveau un standard mult mai ridicat în controlul traficului aerian decât oricine altcineva”.

Presat cu privire la menționarea DEI drept cauză a accidentului, Trump a spus: „Pur și simplu ar fi putut fi”.

Întrebat cum a putut decide atât de repede că diversitatea a fost de vină, Trump a spus: „Pentru că am bun simț, OK, și, din păcate, mulți oameni nu au”.

De când a revenit la Casa Albă, la începutul acestei luni, Trump a făcut din atacurile la adresa politicilor DEI în cadrul Guvernului federal o țintă centrală a reformelor sale prin ordine executive dure.

Vorbind în fața reporterilor, el a citat, în stilul său familiar, din „diverse articole care au apărut înainte de intrarea mea în funcție”.

Trump părea să citească dintr-un raport publicat de Fox News. Trump a continuat:

Întrebat dacă ar „concedia unele dintre persoanele angajate pe criterii de diversitate din Guvernul federal”, Trump a spus: „Aș spune că da. Dacă descoperim că oamenii nu sunt competenți din punct de vedere mental … aceștia nu sunt oamenii care ar trebui să fie în aceste locuri de muncă specifice”.

Trump a ales să deturneze vina asupra altora. El a spus:

„Trebuie să avem doar cele mai înalte standarde pentru cei care lucrează în sistemul nostru aviatic. Am schimbat standardele Administrației Obama de la foarte mediocre în cel mai bun caz la extraordinare.

„Vă amintiți asta. Doar cele mai înalte aptitudini. Trebuie să fie cel mai înalt intelect și oamenii psihologic superiori au fost lăsați să se califice pentru controlorii de trafic aerian. Nu era așa înainte ca eu să ajung acolo.

„Când am ajuns în 2016, am făcut acea schimbare foarte devreme, pentru că întotdeauna am simțit că aceasta era o slujbă care, și alte slujbe, dar aceasta era o slujbă care trebuia să aibă o inteligență superioară, iar noi nu prea aveam asta. Și am avut-o. Și apoi, când am părăsit biroul și Biden a preluat conducerea, el le-a schimbat înapoi la standarde mai joase decât oricând înainte. Politica lor de personal a fost oribilă și politicile lor au fost și mai rele”.