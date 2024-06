Donald Trump, vrăjit de Taylor Swift! A spus-o public, fără ocolișuri: ”Este ireal de frumoasă!”

Donald Trump a făcut o serie de remarci uluitoare în noua sa carte. Fostul președinte al Americii și-a exprimat public părerea pe care o are despre celebra cântăreață Taylor Swift.

Într-o serie de remarci din noua sa carte „Apprentice in Wonderland: How Donald Trump and Mark Burnett Took America Through The Looking Glass”, fostul președinte american Donald Trump a descris-o pe vedeta pop Taylor Swift drept „neobișnuit de frumoasă” și a pus sub semnul întrebării autenticitatea opiniilor sale politice liberale.

”Este foarte frumoasă! Ireal de frumoasă, dar liberală. Și, cel mai probabil, nu mă place! Dar aud că e foarte talentată. Este liberală sau este doar un act? Ea este în mod legitim liberală? Nu este un act? Mă surprinde că o vedetă de țară poate avea succes fiind liberală”, afirma Donald Trump în 2024 când politicianul și-a lansat o carte despre anii în care el însuși a fost prezentator de reality-showuri.

Trump şi-a revendicat meritul pentru succesul financiar al lui Taylor Swift, numind o eventuală susţinere a lui Biden „neloială faţă de omul care i-a adus atât de mulţi bani”: „Am semnat şi am fost responsabil pentru Legea de modernizare a muzicii, dată pentru Taylor Swift şi pentru toţi ceilalţi artişti muzicali. Joe Biden nu a făcut nimic pentru Taylor şi nu va face niciodată”, a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social, făcând referire la legislaţia pe care a semnat-o în 2018 menită să modernizeze legile privind drepturile de autor.

Concertele lui Taylor Swift mișcă pământul la propriu

Concertele susținute de Taylor Swift în Scoția au fost sold-out. Fanii au așteptat cu sufletul la gură să-și vadă idolul și să fredoneze împreună melodiile care au consacrat-o pe artistă. 200.000 de oameni au fost prezenți la spectacolele care au durat aproximativ trei ore și jumătate și. Evenimentele au inaugurat seria de concerte pe care Taylor Swift le va susţine în Marea Britanie.

Stadionul Murrayfield din Edinburgh a înregistrat un record de prezenţă a fanilor în zilele de 7, 8 și 9 iunie, atunci când a prestat Taylor Swift. Fanii au fost atât de entuziasmați încât au provocat seisme de mică intensitate în cele 3 seri. Combinaţia dintre dansurile lor, la unison, şi puterea dezvoltată de sistemul de sunet al stadionului au fost cauzele principale pentru cutremure. Cântecele lui Taylor Swift: ”Ready For It?”, ”Cruel Summer” şi ”Champagne Problems” au generat cea mai semnificativă activitate seismică în fiecare noapte a concertelor. (CITEȘTE ȘI: TAYLOR SWIFT SE AFLĂ PE LISTA CELOR MAI BOGAȚI OAMENI DIN LUME. CE ALȚI MILIARDARI SE REGĂSESC ÎN TOPUL FORBES ALĂTURI DE FRUMOASA CÂNTĂREAȚĂ)

”Activitatea sismică a fost generată în principal de fanii care dansau pe muzică şi a atins apogeul la 160 de bătăi pe minut (bpm) în timpul ”… Ready For It?”, când mulţimea transmitea aproximativ 80 kW de putere”, a scris BGS în un raport, adăugând că acesta este ”echivalent cu aproximativ 10-16 baterii auto”.