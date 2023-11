Doru Octavian Dumitru revine cu Buricul Pământului 2, un one-man show de senzație, la Sala Palatului. „Râsul rămâne cea mai plăcută formă de rezistență”

Doru Octavian Dumitru (67 de ani), unul dintre cei mai mari actori de comedie de la noi, revine cu spectacolul de senzație Buricul Pământului 2, la Sala Palatului, pe data de 22 noiembrie, începând cu ora 19:00. Fanii acestuia au dat năvală să cumpere bilete la show-ul comediantului, pentru a profita de o porție consistentă de umor și voie bună. De trei decenii le aduce românilor de pretutindeni zâmbetul pe buze.

Doru Octavian Dumitru continuă să facă furori pe marile scene ale țării, acolo unde îi invită pe români și nu numai, să-i urmărească spectacolele unice. Actorul de comedie se bucură de mult succes în rândul publicului, pentru că știe cum să stârnească hohote de râs și multe zâmbete în jurul lui, cu glumele savuroase pe care le spune. De data aceasta, maestrul a pus la cale un spectacol de anvergură la Sala Palatului, unde toți cei care vor să râdă cu lacrimi, pot lua parte la Buricul Pământului 2.

Doru Octavian Dumitru este de părere că râsul rămâne cea mai plăcută și pură formă de purificare a spiritului uman și tocmai din acest motiv, adoră să facă lumea să zâmbească prin poantele lui „legendare”. Comediantul are o carieră de trei decenii, în care a urcat pe marile scene și a adus zâmbetele pe fețele oamenilor. La fel vrea să facă și de această dată, prin reprezentația ce urmează la Sala Palatului, spre sfârșitul lunii noiembrie.

„Cred cu tot sufletul și bazat pe toată experiența mea profesională de până acum, în puterea vindecătoare a comediei. Cred că abilitatea de a râde inteligent rămâne cea mai dinamică formă de terapie pentru desprinderea din ghearele durerii, a tristeții și a stresului. Pentru mine, alături de credință și educație, râsul rămâne cea mai plăcută și pură formă de rezistență și purificare a spiritului uman”, a dezvăluit marele artist.

De ce a plecat Doru Octavian Dumitru în Canada

Doru Octavian Dumitru este de meserie inginer, însă n-a profesat niciodată. Mereu a fost atras de comedie și i-a plăcut să facă lumea fericită. Așa că, prin muncă, ambiție și dorința de a învăța de la cei mai buni, actorul a reușit să devină „tăticul” stand-up-ului românesc. La un moment dat, a plecat în Canada (țară unde are și cetățenie) să lupte pentru visul lui. Avea pauze „moarte” în domeniul lui de activitate și a zis să încerce și altceva. Așa a ajuns să vândă aspiratoare într-o țară străină. Din acea experiență a avut multe lucruri de învățat, care l-au ajutat în parcursul lui profesional.

„Nu m-am angajat la un magazin de electrocasnice, era o companie care vindea aspiratoare. Eu veneam în țară, jucam, și după făceam pauze acolo. Pauza putea să dureze mai mult și mă plictiseam, nu făceam nimic. Hai să fac și eu ceva, foarte bune ca experiențe. Am încercat vreo două săptămâni. Mie îmi vine foarte greu să vorbesc despre Canada cu cineva care nu a fost acolo, care nu știe despre ce este vorba. Este ca și cum aș vorbi cu dumneavoastră despre persoanele care au autism. Aș putea să vorbesc cu părinții lor despre ce înseamnă autism. Cu persoana care are autism, culmea, nu poți să vorbești că are autism.

Problema este simplă pentru mine. M-au ajutat locurile astea în care am fost, m-au ajutat să și înțeleg. Eu nu știam ce înseamnă munca fizică. M-a ajutat fabrica foarte mult. Acum, spre bătrânețe, am început să înțeleg altfel lucrurile. Ce înseamnă un om care merge la serviciu, care stă acolo, în fiecare zi să mergi și să stai 8 ore, a doua zi iar să mergi, pe schimburi, a fost o chestie interesantă. Cu aspiratoarele am avut o experiență vizavi de un individ, care după ce i-am făcut eu o mostră, mi-a spus: Nu am nevoie să cumpăr aspiratorul, a fost o lecție, așa cum am primit-o și eu. Mi s-a părut o chestie urâtă, nu asta era ideea, să împărtășim răul”, a povestit Doru Octavian Dumitru, în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai.