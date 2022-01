Drama familiei regretatului Petrică Mâțu Stoian. Artistul a mai avut un frate care a murit tânăr

Vestea morții lui Petrică Mâțu Stoian a căzut ca un trăsnet în lumea muzicii populare, acesta fiind un artist extrem de iubit de către public.

Însă, drama în familia lui Petrică Mâțu Stoian începe cu mulți ani înainte… Petrică Mîțu Stoian se trage dintr-o familie modestă din Isverna, o localitate din nordul județului Mehedinți. Puțină lume știe însă că în afara celor două surori care au venit la înmormântarea lui, artistul a mai avut un frate cu doi ani mai mare decât el.

Pe nume Nicolae, fratele lui Petrică Mîțu Stoian s-a stins din viață cu mai mulți ani în urmă. Cântărețul a vorbit o singură dată despre această tragedie, într-o dezvăluire pe care i-a făcut-o regretatului Aurelian Preda, la emisiunea ”Povești de viață” de la Etno TV, în 2013.

”Am avut o copilărie mai ”greoaie”, fiind născut în zonă de munte, o zonă mai vitregită și ca relief și ca bogăție. În zona noastră nu a fost colectiv, în perioada aceea, părinții noștri cu greu își agoniseau un ban pentru a ne ține. Noi am crescut 4 frați. Acum mai am două surori, pentru că fratele meu a plecat prea devreme dintre noi. Dumnezeu să-l odihnească. Surorile mele se numesc Maria și Domnica. Fratele, care era mai mare ca mine cu doi ani, Nicolae… Noi am primit toți nume de sfinți, că așa am avut-o pe bunica noastră, bătrâna Domnica. Așa era atunci”, i-a mărturisit Petrică Mîțu Stoian lui Aurelian Preda. Artistul nu a vrut însă să dea mai multe detalii legate de fratele lui și care au fost cauzele morții acestuia.

Cauza morții lui Petrică Mâţu Stoian

Petrică Mâțu Stoian se afla internat în secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului de Urgență Reșița. Conform directorului medical SJU Reșița, Cosmin Librimir, cântărețul se lupta cu o bronhopneumonie post COVID şi cu stare septică. De asemenea, medicii au constatat faptul că acesta s-a confruntat cu fibrilație axială cronică. Directorul medical mărturisește că bărbatul ar fi fost supradozat cu anticoagulante, iar Petrică Mâțu Stoian tușea cu sânge.

Sursa foto: Arhiva Cancan