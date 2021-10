Drama Lilianei Petrișor, fosta campioană de biliard. Cum a ajuns să doarmă pe străzi: ”Gara de Nord, doi ani mi-a fost casă”

Povestea Lilianei Petrișor este una demnă de un roman sau de un film dramatic. Plecată de acasă de la numai 15 ani pentru a duce o viață mai bună, Liliana a ajuns într-un club de biliard, iar de acolo totul s-a schimbat. Din pasiune, femeia a ajuns acum să aiba peste 40 de medalii, dar și să fie posesoarea titlului de Campioană Balcanică.

Însă, deși a cunoscut culmile succesului, femeia a trecut printr-o adevărată dramă, ce nu mulți pot să o ducă! Tatăl i-a murit, fratele a renegat-o, cariera s-a dus pe apa sâmbetei, iar casă i-a devenit Gara de Nord din București, acolo unde a trăit în doi ani cât alții într-o viață.

Drama Lilianei Petrișor a început cu o tentativă de sinucidere

”Când căram marfă la un club, am văzut biliardul și am rămas acolo și cu timpul am văzut că am priză la mână și într-un an devenisem foarte bună. În 1998 am luat locul unu la carambola. După această competiție, am început cu biliardul, am luat multe cupe timp de zece ani. A fost o perioadă a vieții mele de extaz. Am 40 și ceva de medalii, în 2012 am fost Campioană Balcanică și după s-a întrerupt firul.

M-am urcat pe casă, când am auzit că se închide clubul de biliard, și m-am aruncat, eram cu gândul la suicid, nu înțelegeam de ce nu am murit. Deciziile în viață vin odată cu consecințele. Am două regrete în viață: că mi-am abandonat școala pentru muncă și ziua când s-a închis clubul. La spital am conștientizat ce am făcut, am zis că m-am nenorocit pe viață. O decizie proastă, din suflet o regret”, a spus fosta campioană.

”Am fost bătută, abuzată, râdea lumea de mine, am stat trei luni nespălată”

”După aia m-am chinuit foarte mult, am rămas cu un handicap la picior. După două luni a murit tata, eu nu mi-am cunoscut nepoții niciodată. De la moartea lui tata, eu nu mai vorbesc cu fratele mai mare, a zis că eu pentru el sunt moartă, mă învinuiește pe mine de decesul tatălui, că el băuse ceva când era cu mine acasă.

La casa de la părinți nu puteam să mă întorc, era părăsită, m-am îmbolnăvit și m-am dus la Gara de Nord, doi ani mi-a fost casă.

Mi s-au întâmplat toate nenorocirile, am fost bătută, abuzată, râdea lumea de mine, am stat trei luni nespălată, m-am infectat cu HIV, m-au mușcat șobolanii. M-am tuns, arătam ca un bărbat și mă chema Luci, a funcționat ca să nu se mai ia lumea de mine”, a spus Liliana Petrișor la ”Acces Direct”.

Momentul care i-a adus salvarea

După chinul trăit, o minune i-a readus Lilianei Petrișor zâmbetul pe chip și speranța în suflet. Acum, fosta campioană spune că este pe picioarele ei, însă regretul cel mai mare, deși speră să nu fie așa, este că nu va mai putea niciodată să concureze la sportul ei preferat, scrie Spynews.ro.

”Salvarea a fost un înger frumos, un coleg, mi-a făcut un reportaj și o organizație m-a pus pe picioare. M-am reapucat de biliard și vreau să particip din nou la competiții, dar e greu…”, a mai spus fosta campioană.

Sursa foto: Captura Video