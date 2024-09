Drama prin care trece vatmanul și familia lui, după moartea angajatului SPP. Mama lui e devastată, nu știe ce să mai facă

Vatmanul implicat în accidentul în care a murit un angajat SPP trăiește o dramă de joi, de când a avut loc teribilul eveniment. Inițial, poliția anunțase că bărbatul a ieșit pozitiv la DrugTest, însă rezultatele INML au infirmat testul. Analizele de la INML l-au absolvit pe Cătălin Purendea, însă până când rezultatele au apărut el și familia sa au fost măcinați și abia au putut să mai închidă ochii. Mama vatmanului a ajuns la capătul puterilor.

Joi dimineață, în jurul ore 7:20, un șofer și-a pierdut viața după ce mașina sa a fost lovită de un tramvai pe Șoseaua Progresului din Capitală. Inițial, poliția anunțase că vatmanul a ieșit pozitiv la DrugTest, fapt ce l-a distrus pe acesta și familia lui. Însă INML a infirmat testul rapid, iar acum vatmanul a vorbit despre drama prin care trece.

(CITEȘTE ȘI: RĂSTURNARE DE SITUAȚIE ÎN CAZUL VATMANULUI CARE A INTRAT ÎN MAȘINA SPP-ISTULUI. CE AVEA ÎN SÂNGE)

În urma teribilului accident produs joi, vatmantul a fost supus testării. Testul rapid a indicat posibila prezență a substanțelor psihoactive în organism. Însă, din nou, analizele de sânge realizate de către Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” au infirmat acest lucru.

Se pare că în cazul acestuia, DrugTestul a confundat paracetamolul cu amfetamina, după cum au arătat analizele de sânge. De joi, de când a avut loc accidentul, și până sâmbătă când a primit rezultatele de la INML, vatmanul și familia acestuia au trecut prin momente cumplite.

„Nu am mai dormit de când s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Până aseară când mi-au ieşit şi mie rezultatele şi am scăpat… am scăpat de stresul aceasta, pentru că, vă daţi seama, eram în stres pentru mine şi pentru familia mea.

De asemenea, vatmanul a vorbit și despre teribilul accident în care angajatul SPP și-a pierdut viața. Conducătorul tramvaiului spune că bărbatul a efectuat manevra brusc, fără să semnalizeze, iar el oricât a încercat nu a mai avut timp să evite impactul.

„Nu am avut nicio şansă să îl evit. Domnul a făcut dreapta în faţa mea, brusc. Fără să dea semnal, fără să se asigure. Dreapta brusc, din scurt. N-am avut nici măcar o şansă de a-l putea evita. Am făcut tot posibilul, am pus toate frânele din dotare, am dat clopot” a mai spus vatmanul.