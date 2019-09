Drama trăită de Natașa Raab și medicul Vlad Guțul. Amândoi s-au luptat cu cancerul

Actrița Natașa Raab trece prin momente extrem de grele, după ce soțul ei s-a stins din viață. Medicul Vlad Guțul avea 66 de ani și suferea de o boală cumplită, avea cancer la vezică, iar organismul său a cedat, în cele din urmă. Cei doi au trăiau o poveste de dragoste de 38 de ani, până când moartea i-a despărțit.

Cei doi au trăit o frumoasă poveste de iubire, și-au stat alături nu doar în momentele de bucurie, ci și în cele mai grele. Actriţa a avut şi ea cancer, o boală cu care s-a luptat ani de zile, dar pe care se pare că a învins-o. Nataşa Raab a avut cancer ovarian, diagnosticat chiar de soţul ei, din acest motiv nici a putut avea copii. „Ultima mea şansă de a avea copii s-a dus acum 16 ani, când am învins un cancer uterin şi am făcut o histerectomie (extirparea uterului – n.r.). Imediat după aceea a venit moda cu inseminările in vitro, dar eu nu mai aveam în ce să inseminez. Nu am copii, însă am mulţi studenţi şi fini”, a spus actriţa în 2017, la „Premiile Gopo”.

Şi soţul Nataşei Raab, Vlad Guțul, suferea de cancer la vezică şi se lupta de mai mult timp cu această boală cumplită. Din nefericire, în luna martie, soțul actriței a fost prins la mijloc într-un scandal al… doctorilor din Craiova. Val Guțul s-a internat pentru a fi operat la secția de Urologie, însă intervenția a fost reprogramată din cauza unui incident șocant. Pentru că medicul ales a fost dr. Mugur Riza care se afla în dizgraţia conducerii secţiei, operația nu a putut fi realizată la timp. ”Am cancer, nu mă interesează scandalul dintre voi, medicii. Eu vreau să trăiesc!”, spunea, atunci, Val Guțul.

Duminică, Nataşa l-a condus pe ultimul drum pe Val Guţul, în ultimii 38 de ani. „L-am dus sub pământ şi n-o să-l mai văd niciodată! Soţul meu iubit şi cu mine în zilele de pe urmă. El de ce s-a dus fără mine, că doar n-vea decât 66 de ani?! Şi eu ce mă fac acum?!”, a mărturisit actriţa pentru Click.ro.

Natașa Raab, o carieră de succes

După absolvirea facultății, Natașa Raab a devenit actriță la Teatrul „Marin Sorescu” din Craiova. De-a lungul anilor, ea a mai colaborat cu Teatrul Odeon din București și Teatrul Național din Cluj. A jucat în mai multe spectacole de teatru printre care Vărul Shakespeare, Unchiul Vanea, Ubu Rex cu scene din Macbeth, Hamlet, Romeo și Julieta de W. Shakespeare, Ferma animalelor de George Orwell, …Escu de T. Mușatescu, O masă pe cinste de G. Astalos, Pragul albastru de I.D. Sârbu, Tărâmuri întunecate de Harding Lernay, Nașterea de C. Voiculescu, Vacanță în Guadelupa de Pierre Sauvil și Eric Assous, Omul cu mârțoaga de Gheorghe Ciprian, Valsul hazardului de Victor Haim etc. În 1990, Natașa Raab a fost distinsă cu premiul UNITER.

A prezentat Festivalul Național „Maria Tănase”, Crizantema de Aur, Crizantema de Argint la Chișinău, evenimente culturale, emisiuni de radio și televiziune și a jucat în spoturi publicitare. A lansat la 27 decembrie 2003 albumul de muzică populară „Ardeleanca în Bănie” (20 de piese), fiind acompaniată de Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”. De asemenea, predă la Departamentul de artă teatrală din cadrul Facultății de Litere din Craiova, având postul de conferențiar universitar doctor, și este membru al senatului UNITER.