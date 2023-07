Ducu Bertzi, din lumina reflectoarelor, în atelierul de sculărie! Cum a fost scos din producție de Adrian Păunescu

Ducu Bertzi, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”, a amintit perioada în care cocheta cu munca din cadrul secției de sculărie. Sigur, în paralel, se ocupa și cu muzica, astfel că aflați în rândurile de mai jos cum Adrian Păunescu a trebuit să intervină după ce cunoscutul folkist a fost la un pas de a fi dat afară din fabrică. De asemenea, pentru a putea vizualiza discuția integrală dintre Ducu Bertzi și directorul editorial al Grupului Gândul, vă puteți abona la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

În anul 1976, pe când era doar un băiat „ieșit” de sub aripa părinților, Ducu Bertzi a intrat la facultatea de Mecanică Fină București – subingineri, iar trei ani mai târziu, la repartiție, cunoscutul folkist a ales Maşini Unelte București. În cadrul interviului, Ducu Bertzi a amintit un episod întâmplat în perioada în care încă lucra în fabrică. Pe atunci, a plecat 10 zile, în Valea Jiului, cu Cenaclul Flacăra fără să-și anunțe șeful.

„N-am mai călcat prin fabrica aia vreo patru ani de zile”

Ducu Bertzi: La un moment dat, cum munceam noi ca nebunii acolo, la finalul lunii am fost penalizați toți că nu s-au făcut nu știu ce mașini la Oltcit. Lucrasem și schimbul 2, deci puteam să iau mai mulți bani, eram pe minus cu salariul. Întâmplarea face că mă caută de la Flacăra să mă întrebe dacă vin într-un turneu de 10 zile cu Cenaclul. N-am spus nimic nici șefului meu. M-am dus acasă, mi-au luat valiza, chitara și am plecat în Valea Jiului cu Cenaclul Flacăra. Când am venit după 10 zile: „Băi, unde ai fost, ne dau ăștia afară. Marele absent”. „Am fost cu Cenaclul Flacăra”. „Ce Cenaclul Flacăra, mă? Mă dau pe mine afară, ne dau pe toți. Poți să le aduci o hârtie?”. M-am dus la Flacăra, i-am spus lui Păunescu „Boss, am probleme la fabrică, mă dau ăștia afară”. A sunat Păunescu, le-a trimis și o hârtie cu tricolor, Flacăra cu tricolor. „Păi bine, mă, Ducule, mă, de ce n-ai spus așa de la început?” (nr. râde). Și n-am mai călcat prin fabrica aia vreo patru ani de zile. Dar nici salariu. Deci, am fost scos din producție. Și când s-a terminat cu Cenaclul Flacăra, dintr-o nenorocire în 15 iunie, pe o ploaie torențială la Ploiești, m-am întors.

Adrian Artene: N-ați simțit atunci, în acea perioadă, pe scenă, ghiarele cenzurii?

Ducu Bertzi: Nu. Și ce cântam noi erau lucruri esențiale.

Și, pentru mine, a fost foarte importantă perioada aia. În afară de partea asta artistică, am cunoscut țara, am învățat o istorie, am învățat poezii. Păi la Cenaclul Flacăra am învățat Doina, a lui Eminescu. Și mulți alți poeți care erau interziși.

