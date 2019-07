Duel 100% românesc la Wimbledon »» Halep vs Buzărnescu!

Simona Halep se va duela astăzi în turul al doilea de la Wimbledon cu Mihaela Buzărnescu. Avem duel 100% românesc la Wimbledon

Cele două românce au reușit să ajungă în turul al doilea fără să piardă set în duelurile pe care le-au susținut în primul tur. Simona Halep, a 7-a favorită la câștigarea turneului, a trecut de Aliaksandra Sasnovich, cu 6-4, 7-5, în timp ce Mihaela Buzărnescu (53 WTA) a învins-o lejer pe Jessica Pegula, cu 6-4, 6-4.

Victoria Simonei Halep în fața jucătoarei Aliaksandra Sasnovici (36 WTA) a fost obținută după o oră şi 42 de minute de joc, victoria conturându-se mai greu decât o arată scorul. A fost un meci dificil pentru Simona Halep care a părut neacomodată cu suprafaţa de iarbă de pe terenul 1 de la „All England Club”. Românca a greşit mult, a trimis multe mingi în aut, din dorinţa de juca lung şi de a o incomoda pe Sasnovici.

„Sunt foarte fericită că am câştigat acest joc, a fost foarte greu. Prima partidă de la orice turneu este foarte grea şi ştiam că ea joacă bine. A trebuit să rămân concentrată, pozitivă, ca să pot lupta pana la capăt. Trebuie să fac tratament acum şi să văd în ce stare mă aflu. Am alunecat pe teren şi nu am avut control, am simţit puţină durere în spatele genunchiului şi la picior. O să vedem cum mă simt în urma tratamentului”, a declarat Simona Halep.

Adevrsara fostului lider mondial WTA, Mihaela Buzărnescu, a trecut de americanca Jessica Pegula (25 de ani, 72 WTA) cu 6-4, 6-4 după o oră şi 23 de minute de joc. Michi a început meciul cu stângul, a pierdut serviciul în game-ul de debut, dar şi-a revenit pe parcurs şi şi-a adjudecat primul set cu 6-4. Al doilea act l-a câştigat cu acelaşi scor. A avut un start fulminant reuşind dublu break şi conducând cu 4-0, dar cele două break-uri au fost recuperate de Jessica. Însă Mihaela a apăsat pe acceleraţie şi a câştigat ultimele două game-uri. Confruntarea dintre Mihaela Buzărnescu şi Simona Halep se va disputa miercuri. Cele două s-au mai întâlnit o singură dată în carieră, în 2008, pe zgura de la Monteroni D’Arbia, unde Simona s-a impus în două seturi, cu 6-3, 6-0.