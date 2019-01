Duel pentru primul loc mondial WTA la Australian Open între Kvitova și Osaka!

Japoneza Naomi Osaka are șansa de a urca pe primu loc în ierarhia WTA începând de luni. Condiția este să câștige turneul de la Melbourne unde va juc aîn finală, într-un meci care va avea loc în premieră în circuitul WTA cu cehoaita Petra Kvitova.

Interesant este că și jucătoarea din Cehia are șansa de a urca pe primul loc în lume în cazul în care va câștiga turneul de la Melbourne, astfel că miza confruntării de sâmbătă dimineață dintre cele două are o importanță aparte.

Cu toate că pleacă cu șansa a doua în fața cehoaicei, japoneza Osaka s-a arătat încrezătoare în șansele pe care le are de a triumfa la Australian Open.

„Cred că pentru mine este vorba de experienţă. Mi-ar plăcea să spun că sunt atât de bună, dar joc împotriva celor mai bune jucătoare din lume şi joc trei seturi majoritatea timpului. Este mai mult o bătălie de voinţă la acest punct. Ce aş scoate în evidenţă este că nu renunţ şi sunt mândră de asta. La acest tuneu, nu am fost concentrată să câştig, am vrut doar să mă asigur că am încercat sută la sută la fiecare punct. Sunt încă aici, deci, din fericire, asta a ţinut”, a declarat Naomi Osaka.

Jucătoarea cehă Petra Kvitova (6 WTA) şi japoneza Naomi Osaka (4 WTA) și-au asigrat prezența în ultimul act al turneului în stil de mari jucătoare. Kvitova a trecut de americanca Danielle Collins (35 WTA), scor final, 7-2, 6-0 după un meci care a durat o oră şi jumătate.

Jucătoarea cehă de 28 de ani are în palmares două titluri de Grand Slam, ambele la Wimbledon, în 2011 şi 2014, iar mâine dimineață va juca prima finală la Australian Open.

A doua finalistă de la AO, Naomi Osaka, a trecut de Karolinei Pliskova, cu 6-2, 4-6, 6-4 iar mâine dimineață va bifa a doua finală de Grand Slam din carieră după cea din toamna trecută la Flushing Meadows.