După ce a marcat trei goluri cu Iași, Mitriță i-a pus gând rău și Botoșaniului în Cupă: „Este important să marcăm cât mai mult cu Botoșani!”

Autor al unui hattrick în victoria cu 4-1 obținută de CSU Craiova cu CSM Poli Iași, mijlocașul Alexandru Mitriță a declarat că își dorește să recidiveze joi în Cupă contra FC Botoșani.

Mitriță spune că partida de joi din Bănie este foarte importantă pentru craiova și își dorește o victorie la scor contra formației pregătite de Costel Enache.

„Mă bucur mult pentru că este primul hattrick de când joc fotbal. Mă bucur pentru că am jucat frumos și pentru că ne-am revenit. Cu Steaua a fost un duș rece. Sper să o luăm pe același drum ca fetele de la SCM și să ajungem în finala Cupei României. Este important să marcăm cât mai mult cu Botosani în primul meci și apoi să mergem la retur să obținem calificarea. Terenul a fost mai bun, am avut posesia, a fost o săptămână în care ne-am pregătit foarte bine. Băluță este un jucător foarte important pentru noi și dacă era pe teren, cu siguranță marcam mai mult”, a declarat Alexandru Mitriță la flash-interviurile de după meci.

La rândul său, titularizat în premieră de Devis Mangia, fundașul Florin Gardoș a declarat că este fericit atât pentru victorie dar și pentru faptul că a reușit să facă față ritmului de 90 de minute al acestui meci.

„Sunt bucuros pentru faptul că am fost ok 90 de minute, dar mai ales pentru că am și câștigat. E un punct de pornire pentru mine, voi face tot posibilul să rămân titular. A fost mai dificilă săptămâna, a fost înfrângerea cu Steaua. Am fost surprinși de ce s-a scris, a fost acea problema cu Băluță, a fost o reacție la nervi, dar a trecut. A fost o discuție bărbătească între noi și atât”, a afirmat Florin Gardoș la flash-interviurile de după meci.