După hattrick-ul de la Voluntari, Bancu se autopropune la națională: „Sper că i-a plăcut lui Contra cum am jucat!”

Nicușor Bancu a fost MVP-ul partidei pe care Universitatea Craiova a câștigat-o la Voluntarri, scor 5-1, în ultimul meci al etapei a VI-a a Ligii I.

Autor al unui hattrrick, Bancu s-a autopropus la finalul partidei la națională.

„Sper să îi fi plăcut domnului Contra cum am jucat și să mă cheme. O perioadă nu am fost într-o formă foarte bună, dar acum mă simt bine. Sper să o țin tot așa și să ajung la națională. Am luat mingea, sunt foarte fericit. Nu doar pentru mine, ci pentru faptul că am reușit să obținem victoria. Anul trecut am dat trei goluri tot sezonul, acum am dat într-un meci. Probabil că acasă nu reușim să marcăm din cauza terenului. În plus, pe teren propriu suntem înjurați și ne pierdem puțin capul. Azi, fanii au fost admirabili, au cântat și ne-au încurajat pe toată durata meciului”, a declarat Nicușor Bancu.

Golurile oltenilor au fost marcate în acest meci d Nicuşor Bancu (min. 24,41, 88-pen.), Renato Kelic (min.27), Mitriţă (min.39), în timp ce golul de onoare al ilfovenilor a purtat semnătura lui Laidouni (min. 86-pen.).

Grație acestei victorii, Universitatea a acumulat 8 puncte în clasament, urcând pe loc de play-off în Liga I, în timp ce FC Voluntari a rămas singura echipă fără succes în acest sezon al Ligii I având 1 punct.

Rezultatele etapei a VI-a Liga I

Concordia Chiajna- Astra Giurgiu 0-3

Dunărea Călărași- Politehnica Iași 2-0

Dinamo București- FC Hermannstadt 2-1

Gaz Metan Mediaș- CFR Cluj 0-0

FC Viitorul- FCSB 1-4

FC Botoșani- Sepsi Osk Sf. Gheorghe 0-0

FC Voluntari- Universitatea Craiova 1-5

Clasament Liga I

1 FCSB 6 4 1 1 16-6 13

2 CFR Cluj 6 3 3 0 8-4 12

3 Astra Giurgiu 6 2 4 0 8-4 10

4 Dinamo București 6 3 1 2 11-11 10

5 Dunărea Călărași 6 2 3 1 6-5 9

6 U Craiova 6 2 2 2 10-6 8

7 Sepsi 6 2 2 2 5-4 8

8 Gaz Metan Mediaș 6 2 2 2 7-9 8

9 FC Botoșani 6 1 4 1 7-6 7

10 FC Hermannstadt 6 2 1 3 7-7 7

11 FC Viitorul 6 2 1 3 6-7 7

12 Concordia Chiajna 6 2 1 3 6-8 7

13 Poli Iași 6 1 2 3 3-11 5

14 FC Voluntari 6 0 1 5 4-16 1