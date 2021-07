După nuntă, Alexandra Stan își dorește să fie și mămică! „Dacă ar fi să aducem un copil pe lume”

Nu a trecut mult de la căsătorie și Alexandra Stan se gândește la următorul pas. Se pare că vedeta își dorește să devină mămică și se așteaptă ca acest lucru să se întâmple cât de curând. Cântăreața a vorbit despre planurile de viitor și despre o posibilă sarcină.

Alexandra Stan și Emanuel-Petre Necatu și-au unit, recent, destinele, în cadrul unei ceremonii restrânse. Cei doi și-au jurat iubire eternă și sunt gata să își întemeieze o familie. Artista a recunoscut că are câteva planuri de viitor, în care este inclus și un bebeluș. (CITEȘTE ȘI: ALEXANDRA STAN A PUBLICAT IMAGINI EMOȚIONANTE DE LA NUNTA SA + DECLARAȚII DESPRE EVENIMENT ȘI COPIL)

„Am inițiat amândoi subiectul căsătoriei, iar cererea în căsătorie a fost fix ca în basme – s-a așezat în genunchi și m-a cerut.

Amândoi ne doream să întemeiem o familie și am verbalizat acest lucru. Mai ales că ne-am gândit că, dacă ar fi să aducem un copil pe lume, să fim căsătoriți și copilul să fie botezat. Credem cu foarte multă tărie în asta și de aceea, cumva, am cochetat cu ideea și am zis: OK, hai să ne gândim serios la asta!”, a declarat Alexandra Stan.

Alexandra Stan și Emanuel-Petre Necatu, o relație cu „reguli”

După căsătorie, Alexandra Stan a oferit mai multe informații despre cel ce i-a devenit soț. Cântăreața a vorbit despre cum decurg lucrurile în cuplu și a menționat că au niște „reguli" pe care le respectă, iar asta a creat o armonie perfectă.

„Avem niște reguli scrise și unele nescrise, dar cuvântul reguli sună cam dur. Avem niște principii pe care ni le-am autoimpus, au venit de la sine, dar s-a nimerit să le avem împreună și noi considerăm că ele contribuie la buna funcționare a relației noastre – și anume, ne sfătuim, de exemplu, pentru orice, ținem cont unul de celălalt. Încercăm, indiferent dacă sunt discuții sau neînțelegeri, să nu ne ducem niciodată la culcare fără să discutăm.

Comunicăm foarte mult, ținem post miercuri și vineri, dar asta nu știu dacă e bine să o zicem. Încercăm să ținem pasul cât putem de mult și cu ce ne dorim noi, și cu modelul de familie, dar în același timp ne străduim să ne menținem cu picioarele pe pământ, pentru că totuși suntem tinerei, eu am 32 și el are 35 de ani.

Menținem un echilibru între tot ce ne place și ceea ce suntem, de la carieră la muzica pe care o ascultăm, dar în același timp facem și lucruri bune pentru noi, pentru sufletul nostru, pentru corpul nostru.

Ne respectăm unul altuia intimitatea. Adică, fiecare are momentele lui, se duce la sală, la săli diferite, nu mergem împreună peste tot, nu stăm împreună non-stop, chestii de genul ăsta”, a declarat Alexandra Stan, pentru Viva.