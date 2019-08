Dușan Uhrin jr. debutează astăzi pe banca „câinilor” »» Programul complet al etapei și clasamentul Ligii 1!

Cehul Dușan Uhrin jr., care în trecut a pregătit Poli Timișoara și CFR Cluj, va debuta astăzi pe banca formației Dinamo București într-un meci pe care alb-roșii îl vor susține – pe „Ilie Oană” din Ploiești – cu Chindia Târgoviște.

„Oferta a fost corectă şi a venit repede. Nu am mai lucrat un an şi am vrut să încep munca. Asta a fost decizia mea, Dinamo are un nume mare în România, nume mare în lume, toată lumea cunoaşte acest club”, a declarat antrenorul Dușan Uhrin jr. îiantea debutului pe banca „câinilor”.

Duelul dintre Chindia și Dinamo va începe la ora 19:30 și va fi precedat de un alt duel din cadrul rundei a VI-a a Ligii 1 care va avea loc astăzi, cel dintre FC Hermannstadt și Academica Clinceni, duel care va începe la ora 17.00.

Înaintea confruntării de pe „Ilie Oană” din Ploiești dintre Chindia și Dinamo, cele două formații sunt vecine de clasament, ambele fiind pe locuri retrogradabile.

Toate partidele programate a se desfășura în etapa a VI-a a Ligii 1 vor fi transmise în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.

Program etapa a VI-a Liga 1:

Vineri, 16 august

ora 17:00 FC Hermannstadt- Academica Clinceni

ora 19:30 Chidnia Târgoviște- Dinamo București

Sâmbătă, 17 august

ora 21:00 Sepsi OSK- CFR Cluj

Duminică, 18 august

ora 18:00 FC Botoșani- Universitatea Craiova

ora 21:00 FCSB- Poli Iași

Luni, 19 august

ora 18:00 FC Voluntari- Gaz Metan Mediaș

ora 21:00 Astra Giurgiu- Viitorul Constanța

Clasament Liga 1

1 CFR Cluj 5 4 1 0 13-3 13

2 Viitorul 5 3 2 0 13-6 11

3 Poli Iași 5 3 2 0 6-1 11

4 FC Botoșani 5 2 3 0 11-6 9

5 Gaz Metan Mediaș 5 2 3 0 7-4 9

6 Universitatea 5 3 0 2 7-5 9

7 Sepsi 5 1 4 0 4-3 7

8 Astra Giurgiu 5 2 1 2 6-6 7

9 FC Voluntari 5 1 2 2 5-7 5

10 FCSB 5 1 1 3 6-10 4

11 FC Hermannstadt 5 1 0 4 7-13 3

12 Academica Clinceni 5 1 0 4 8-14 3

13 Dinamo București 5 1 0 4 4-12 3

14 Chindia Târgoviște 5 0 1 4 4-11 1