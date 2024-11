E angajat la o firmă care organizează nunți și… Imagini în premieră națională cu marele câștigător de la 6/49! L-am fotografiat imediat după ce a ridicat 9,5 milioane de €!

Loteria Română atrage an de an milioane de participanți la jocurile de noroc. Loto 6/49 este visul de îmbogățire al multor români, însă doar unul este norocos. De data aceasta marele premiu în valoare de 9,58 de milioane de euro a intrat în conturile unui bărbat din Galați. După ce a câștigat premiul care îi va schimba viața pentru totdeauna, acesta s-a asigurat că totul este în ordine. CANCAN.RO a fost pe urmele lui și a surprins momentul în care își revendică premiul, dar și ce face după! În plus, avem și alte detalii despre norocosul câștigător!

Se spune că dacă nu riști, nu câștigi, iar pe premisa asta a mers și bărbatul care a câștigat marele premiu din acest an. Spunem asta pentru că biletul care i-a adus gălățeanului 9,5 milioane de euro a costat 4.413 RON. Vorbim așadar despre o sumă deloc de neglijat, mai ales doar pentru un singur bilet, însă recompensa este cu adevărat impresionantă. Norocul a fost de partea bărbatului care a reușit să câștige marele premiu de 9.58 milioane de euro de la categoria I Loto 6/49. Însă ce a făcut bărbatul din Galați imediat după ce și-a revendicat premiul? Aflați totul în rândurile care urmează.

A câștigat 9,5 milioane de euro, a mers să-și ridice premiul și… Imagini tari cu câștigătorul la Loto!

În timpul zilei de ieri, bărbatul din Galați care între timp a devenit milionar, a ajuns în București la agenția de unde și-a revendicat premiul cel mare. A ajuns în Capitală de dimineață, apoi, în jurul prânzului a mers la sediul Loto acolo unde a stat aproximativ o oră. Și-a parcat mașina în apropiere, este vorba despre un autoturism în valoare de 50.000 de euro, semn că bărbatul avea o situație financiară destul de bună și înainte de a câștiga premiul.

(ACCESEAZĂ ȘI: S-a câştigat marele premiu la Loto 6 din 49! Cine e norocosul care a pus mâna pe 2 milioane de euro, cu doar 154 lei)

CANCAN.RO a aflat că gălățeanul este un om de afaceri care deține o firmă care organizează nunți, la bază fiind pirotehnist. Așadar, ne închipuim că astăzi vor fi cele mai spectaculoase artificii pentru el, cel puțin în suflet, căci, așa cum este normal, bărbatul vrea să păstreze discreția. După ce a ieșit din sediul loteriei, acesta a mers pe jos în zona Pieței Victoriei. S-a întâlnit acolo cu o apropiată, au stat puțin de vorbă, apoi drumurile lor s-au despărțit.

Câștigătorul Loto 6/49 nu-și încape în piele de bucurie! Iată ce a făcut

(ACCESEAZĂ ȘI: Și-a cumpărat un bilet la LOTO dintr-o benzinărie, iar viața i s-a schimbat radical! Câți bani a câștigat)

Bărbatul s-a îndreptat apoi către CEC acolo unde s-a asigurat că totul este în ordine și și-a aranjat conturile. A petrecut în CEC 30 de minute, apoi s-a întors la sediul Loto. A mai stat 15 minute acolo, apoi a plecat spre mașina sa. Pe drum a început să-și facă selfieuri pentru a imortaliza această zi care i-a schimbat viața pentru totdeauna! Îmbrăcat cu o geacă maro, o pereche de pantaloni închiși la culoare, iar în picioare cu niște încălțări sport vișinii, bărbatul era în culmea fericirii, și normal de altfel. Nu a ținut cont de vremea rece și a stat minute bune și și-a făcut fotografii.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.