Tudor Sișu aruncă bomba! În exclusivitate pentru CANCAN.RO, a dezvăluit că relația amoroasă dintre el și Bia Khalifa nu a existat niciodată. Rapperul demontează tot ce s-a chinuit modelul OnlyFans să „clădească”, în spațiul media, timp de un an! „Jumătatea” lui Puya a stat de vorbă cu reporterii publicației noastre, iar în cele ce urmează vă prezentăm detalii surprinzătoare.

De aproximativ un an, Bia Khalifa a făcut valuri în spațiul media prezentându-și povestea de iubire pe care o trăia cu Tudor Sișu, în realitate, doar în mintea ei.

Chiar dacă titulatura îi e de „influencer”, rapperul spune despre „fosta-presupusă iubită” că este, de fapt, un „bad influencer” pentru tineri și provoacă doar agitație în jurul ei.

„Are 20 de ani, e nebună, eu am 45 de ani”

Fără perdea, Tudor Sișu a ținut să facă lumină în situația în care este implicat, fără voie neapărat, alături de concurenta de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”.

Rapperul susține că știe declarațiile făcute de Bia Khalifa în nenumărate rânduri cu privire la o relație amoroasă dintre ei, însă adevărul este cu totul altul. În realitate, cei doi n-au fost niciodată împreună, însă afirmațiile modelului OnlyFans au survenit atunci când și-a dat seama că în acest fel poate atrage atenția presei.

„E sora noastră, vine pe la studio, n-am treabă cu ea. Știu că ea zice tot felul de chestii, dar nu. E ea nebună, face d-astea, agitații d-astea că a văzut că pune presa botu′ și face ea de nebună așa.

Dar nu am eu treabă cu chestia asta, îți dai seama, nu. Are 20 de ani, e nebună, eu am 45 de ani. E sora noastră, vine la studio, e prietena noastră, îți dai seama, o cunoaștem, știm care e treaba cu ea”, a declarat Tudor Sișu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Ea nu e un model pentru tineri neapărat”

De altfel, de-a lungul timpului, declarațiile controversate ale Biei au făcut deliciul publicului. Mai mult decât atât, recent, în cadrului unui episod din noul sezon al emisiunii „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, modelul OnlyFans a „scăpat” numărul iubiților ei. Lăudându-se cu a sa „ispravă”, a menționat, degajat, că se iubește cu șapte bărbați, după spusele ei, ca musulmanii.

Amuzat de „perlele” scoase de Bia Khalifa, Tudor Sisu a punctat subiectul, declarând, în stilul caracteristic, că se bucură de faptul că vrea totuși să rămână femeie. Cu alte cuvinte, e fericit că Bia Khalifa nu dorește să-și schimbe sexul.

„Se poate, nu știu, o avea, îți dai seama, dar nu împărțășesc intimități d-astea. Ce să zic, în ziua de azi, nu vezi… Bine măcar că vrea să fie femeie, asta e important, știi. Acum, na…

Ea nu e un model pentru tineri neapărat. Ea e o tipă care e impăcată cu ea, foarte dezinvoltă. Face agitație, se inflamează și îi place, că așa sunt copiii, și asta e singura chestie. N-avem nicio treabă, nu”, a continuat amuzat Tudor Sișu, pentru CANCAN.RO.

Tudor Sișu, viață trăită la extreme

„Jumătatea” lui Puya cunoaște și culmile succesului, însă știe foarte bine și traiul privat de libertate. De altfel, băieții din „La Familia” nu știau prin anul 1996, atunci când s-a format trupa, că la un moment dat drumurile lor aveau să-i ducă în direcții total opuse.

Cei doi au avut o ascensiune rapidă, au lansat piesă după piesă, dar au existat, totodată, mai multe momente de pauză ale trupei, iar primele probleme cu legea ale lui Tudor Sișu au venit în anul 2003.

Atunci, artistul din „La Familia” a ajuns timp de doi ani după gratii, după ce în apartamentul său au fost descoperite droguri. Rapperul nu avea să se bucure de libertate prea mult, căci un an mai târziu de la eliberare, în 2006, a ajuns din nou în închisoare, fiind acuzat că vindea heroină în București.

În anul 2011, Tudor Sișu a fost arestat pentru a treia oară, însă atunci a fost cel mai greu pentru el, iar asta pentru că le ducea dorul celor doi copii ai săi, unul dintre ei, nou născut la vremea aceea.

Anii au trecut, însă Tudor Sișu este încă recunoscut ca fiind un „băiat de cartier”, iar asta datorită versurilor pieselor care îi aparțin. Totuși, chiar dacă genurile muzicale s-au schimbat, iar locurile fruntașe din trendingul de pe YouTube sunt ocupate de altfel de piese față de cele pe care le interpretează băieții din „La Familia”, nici Sișu și nici Puya nu au schimbat traiectoria muzicală și colaborează, încă, de fiecare dată când au ocazia.

