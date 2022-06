Edward Iordănescu: „Nu sunt cu ochii pe clasament!”

Edward Iordănescu, selecţionerul României, a declarat într-o conferinţă de presă, că în acest moment nu acordă o atenţie deosebită clasamentului grupei din Liga Naţiunilor. Iordănescu jr. a recunoscut însă că o victorie cu Muntenegru ar aduce mai multă emulaţie în mijlocul echipei naţionale a României.

„Nu pot să mai analizez clasamentul, pentru că este în dinamică şi fiecare etapă suferă modificări. Eu nu sunt cu ochii pe clasament în momentul de faţă, ci pe ceea ce urmează, pe jocul care urmează, pentru că avem foarte mare nevoie de puncte şi avem nevoie să lăsăm lucruri bune pentru septembrie. Dacă acum mai punem încă trei puncte, cu siguranţă emulaţia va fi una semnificativ mai susţinută în septembrie şi vom veni cu un alt tonus. Mai mult decât atât, este o grupă deschisă oricărui rezultat. Mâine din nou ne aşteptăm la o opoziţie solidă. Am văzut că Muntenegru are capacităţi, are potenţial, o echipă bine definită, cu putere de luptă şi ne aşteptăm din nou la un meci foarte greu. Trebuie să reuşim, pentru că trebuie să depăşim orice fel de barieră mentală, de oboseală, de uzură”, a declarat Edward Iordănescu.

România – Muntenegru, se va disputa astăzi, de la ora 21:45 pe stadionul „Giulești”. Duelul va conta pentru runda a 4-a Grupa 3 Liga B din Nations League.

După rezultatele înregistrate în primele trei runde din Grupa 3 Liga B din Liga Națiunilor, pe primul loc se află Bosnia-Herțegovina cu 5 puncte, urmată de Finlanda și Muntenegru, ambele cu câte 4 puncte, despărțite de golaveraj. „Tricolorii” închid grupa cu 3 puncte.

Echipe probabile România – Muntenegru

România: Niță – Rațiu, Chiricheș, Burcă, Bancu – Olaru, Marin – Popescu, Cicâldău, Mihăilă – Pușcaș

Muntenegru: Mijatovic – Vesovic, Vujacic, Tomasevic, Vukcevic – Marusic, Raickovic, Jankovic, Jovovic – Radunovic – Mugosa