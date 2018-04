Trei deținuți au evadat din faimoasa închisoare Alcatraz, situată pe o insula în Golful San Francisco. Celebra închisoare era una dintre cele mai sigure, în perioada 1934 și 1963 nimeni nu a reușit să evadeze și să rămână îm viață. Și totuși, trei oameni au făcut asta.

Frații John și Clarence Anglin, dar și Frank Morris, au reușit să evadeze de pe faimoasa stâncă. Au fost căutați luni întregi de FBI, dar nu au fost găsiți. S-a zis atunci că au murit înecați, așa cum se întâmplase cu toți cei care mai încercaseră gustul libertății.

În 2013, la mai bine de 50 de ani de la momentul evadării, autoritățile americane au primit, însă, o scrisoare semnată chiar de John Anglin!

Acesta a scris că are 83 de ani și este bolnav de cancer. A mai spus că fratele lui a murit în 2011.

„Numele meu este John Anglin. Am evadat de la Alcatraz în iunie 1962 alături de fratele meu Clarence și de Frank Morris. Am 83 de ani și sunt într-o stare proastă. Am cancer.

Am evadat în acea noapte, dar a fost la limită! Frank a murit în 2005, iar mormântul său se află în Alexandria, sub un alt nume. Fratele meu a încetat din viață în 2011.

Dacă îmi promiteți că nu voi intra la închisoare pentru mai mult de un an și voi primi îngrijire medicală, vă voi dezvălui unde mă aflu. Aceasta nu este o glumă, este adevărul”, a scris cel care spune că este John Anglin.

Potrivit The Telegraph, FBI a analizat amprentele de pe scrisoare, dar a efectuat și o expertiză grafologică. Rezultatele au fost neconcludente, iar dosarul nu a fost redeschis.

John și Clarence Anglin fuseseră condamnați la 15, respectiv 20 de ani de închisoare pentru jaful armat al unor bănci.