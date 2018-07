Antena 1 a anunțat prima echipă, din cele trei ale show-ului Ultimul trib, format asemănător cu Exatlonul de pe Kanal D. La fel ca la show-ul din Republica Dominicană, vor exista echipe de vedete, echipe de sportivi și echipe de oameni care nu au legătură cu showbiz-ul.

„La casting s-au înscris aproape 2.000 de români, de la cei care abia au împlinit vârsta majoratului, până la sexagenari, indiferent de profesie sau zonă geografică”, au anunțat reprezentanții postului. Cei rămași sunt șapte români de vârste și profesii diferite care vor face echipă pentru show-ul de aventură ce va fi filmat în Madagascar. După ce a anunțat grupul de oameni obițnuiți, postul urmează să mai anunțe echipa formată din vedete și cea formată din sportivi, potrivit formatului show-ului. (Citește și Fiica lui Nicu Maharu s-a înscris la Exatlon! Ce alte vedete sunt în prima linie)

Ei sunt cei șapte membri ai echipei formate din oameni de rând:



Cosmin Pădureanu (41 de ani( este din București și este cascador de mai bine de 24 de ani. De-a lungul carierei sale, Pădureanu a jucat în peste 100 de filme, inclusiv alături de actori cunoscuți precum Van Damme și Steven Segal, iar în unele a fost dublura lui Sergiu Nicolaescu. În plus, în tinerețe, Pădureanu a jucat și fotbal și a făcut atletism, dar a și cântat muzică rap.

Ema Șerban (32 de ani) este din București.Din 2007 face parașutism și are la activ 862 de salturi, iar când nu se aruncă din avioane, îi place să picteze și să cânte la vioară.

Gabriela Popa (45 de ani) și Silviu Geandra (43 de ani) sunt din Iași și formează un cuplu de doi ani, după ce s-au cunoscut la preselecțiile pentru o emisiune. Amândoi au mai fost căsătoriți, iar Gabriela este și mama a două fetițe. Pasiunea pentru sport i-a unit, iar în timp ce Gabriela este adepta mișcării pentru a se păstra în formă, Silviu este multiplu campion la kickboxing și vicecampion european la Unifight.

Mirel Magop (49 de ani) esteglobetrotter și tâmplar. Bărbatul a devenit cunoscut în România după ce și-a descoperit pasiunea pentru mersul pe jos și a pus-o în practică atât în țară, cât și în străinătate. Mai întâi, Mirel Magop a făcut turul României pe jos, apoi a refăcut traseul lui Badea Cârțan până la Roma.

Mezina echipei, Oana Dedeu (28 de ani), s-a născut în Giurgiu, însă pasiunea pentru dans a făcut-o să se mute în București. Oana a început de la 4 ani să facă gimnastică sportivă la Deva, iar în prezent este dansatoare și acrobat la Circul Metropolitan București.

Silviu Mircescu (29 de ani) a jucat în ultimii ani în mai multe filme românești și a lansat anul acesta și o piesă alături de Andreea Bălan. Este pasionat de sport și, mai ales, de baschet, iar la motocicletă a renunțat după ce a suferit mai multe accidentări.

Totul despre concursul Ultimul Trib

„Ultimul Trib” este o emisiune adaptată după celebrul format „Nomads“. În show vor fi trei rei echipe – una formată din vedete, una din sortivi şi una compusă din oameni de rând. Echipele vor fi trimise în Madagascar, acolo unde vor fi supuse unor experienţe extreme, care le vor pune la încercare atât abilităţile sociale, cât şi cele fizice. În ciuda personalităţilor complet diferite ale membrilor, fiecare echipă va trebui să îşi dovedească puterea de a rezista sub impactul şocului cultural, dar şi sub presiunea eforturilor fizice.

În fiecare săptămână, concurenții se vor lupta pentru ”Teritoriu”, iar în timp ce echipa câştigătoare va fi cazată într-un resort de lux şi va fi răsfăţată zilnic, echipa de pe locul doi va locui într-un sat alături de localnici, unde participanților le vor fi trasate sarcini zilnice în schimbul cărora vor primi mâncare şi un loc în care să doarmă. În cele din urmă, cea de-a treia echipă va fi sancţionată şi va trăi întreaga săptămână într-un loc izolat, cu resurse minime.

Premiul pus la bătaie este în valoare de 100.000 de euro, la fel ca la Exatlon

În plus, la finalul celor şapte zile de încercări grele, doi concurenţi vor fi nominalizaţi pentru eliminare şi se vor lupta pentru ca unul dintre ei să rămână în competiţie. În etapa finală a show-ului Ultimul Trib, ultimii opt concurenţi se vor lupta între ei şi doar unul dintre ei va deveni câştigătorul acestui reality show de aventură şi al marelui premiu în valoare de 100.000 de euro!

Ultimul Trib are la bază formatul „Nomads”, un show de aventură și supraviețuire creat de Caracol Televisión și care a fost difuzat pentru prima dată sub numele de ”El Desafio” în Columbia, unde de aproape 15 ani a devenit o adevărată emblemă a prime time-ului.