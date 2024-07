El e Pinocchio din Constanța! Și-a fabricat articole cum că ar fi apărut în CANCAN.RO și s-a promovat drept mare antrenor de fitness

Doamnelor şi domnilor, aşezaţi-vă comod în canapele şi urmăriţi cu atenţie ce urmează să vă povestim. Articolul următor este special dedicat, unui tânăr care şi-a dorit să devină faimos, dar nu a ales nicidecum calea cea bună. Deşi în publicaţia CANCAN.RO apar doar premianţii, ne-am făcut timp pentru a demasca un antrenor de fitness mediocru care şi-a creat propriul univers. Am investigat, ne-am interesat şi am ales să prezentăm ceea ce am descoperit opiniei publice!

În dimineaţa zilei de vineri, 19 iulie 2024, am primit un apel pe numărul de pont 0741 CANCAN (226.226), iar de aici a început „distracţia”. Sursa care ne-a contactat ne-a dezvăluit că un anume Cercel Robert Sergiu încearcă să promoveze prin intermediul publicaţiei CANCAN.RO. Nimic suspect până aici, însă abia acum vine partea cea mai interesantă.

Demascarea lui „Pinocchio”

Actorul principal al poveştii noastre a jucat la propriu un rol, care din punctul multora de vedere nu i se potriveşte. Cunoscuţii bărbatului spun că el este un fals antrenor de fitness, care locuieşte într-un apartament modest din Constanţa, dar pretinde că este cu totul altă persoană. Pentru faimă, Robert a fost capabil de multe, a ajuns până în punctul de a-şi crea singur articole de presă, care în realitate nu au apărut niciodată în site-urile noastre.

La o simplă căutare în publicaţia CANCAN.RO, numele lui este inexistent. Prin această încercare jenantă ai reuşit într-adevăr să apari, însă aşa, cum meriţi, de fapt!

Dacă aţi crezut că asta este tot, nu am terminat! „Pinocchio”, nu am ales întâmplător să îi spunem aşa, a încercat să îi păcălească şi pe apropiaţii lui. Dacă aruncăm o scurtă privire pe reţelele lui de socializare, am putea fi uşor induşi în eroare de imaginile pe care alege, foarte atent, să le publice. Vacanţe de lux, ceasuri scumpe la mână, haine de firmă, pătrăţelele la vedere, doamnelor, dacă v-au impresionat vreodată cele enumerate, vă spunem că totul este doar un miraj.

Cercel Robert Sergiu are în realitate multe datorii la cunoscuţi, încearcă să obţină venituri prin investiţii false şi nici măcar rezultatele „clienţilor” pe care spune că îi ajută să slăbească nu sunt meritele lui!

Deşi ar mai fi multe de povestit, alegem să ne oprim aici! Ceea ce mai vrem să transmitem, de fapt, să îţi transmitem, este că sperăm să te bucure acest articol! Acum poţi să spui că ai apărut în CANCAN.RO. Nu mai este o minciună!

