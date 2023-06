El este actorul român care și-a ratat șansa vieții, după un sezon în Las Fierbinți: „Eram plin de bani acum”

Serialul românesc Las Fierbinți se bucură de un real succes la noi în țară, fiind de 11 ani printre favoritele telespectatorilor. Personaje precum primarul Vasişe, Giani, Bobiţă, Firicel sau Aspirina au reușit să le intre ușor la inimă românilor și astfel popularitatea actorilor a crescut.

Las Fierbinți este unul dintre serialele românești de succes, care de 11 ani apare pe micile ecrane reușind să intre în sufletele telespectatorilor. Actorii sunt îndrăgiți de oamenii de acasă, iar popularitatea lor a crescut odată cu producția de la Pro TV. Primarul Vasişe, Giani, Bobiţă, Firicel sau Aspirina sunt personajele care fac furori pe sticlă. Iulian Postelnicu l-a interpretat pe Doru în primul sezon al serialului Las Fierbinți, însă a dat cu piciorul unei șanse uriașe. A ieșit destul de repede din distribuția proiectului și regretă această decizie, căci putea să fie proiectul vieții lui.

„Am intrat şi în „Las Fierbinţi”, de unde am şi ieşit repede, după primul sezon, din vina mea. Regret, da, pentru eram plin de bani acuma… Era o ramură foarte bună asta…Eu regret că am fost suficient de tâmpit încât să nu fiu deştept. Pentru că n-am ştiut să văd cum poate să crească proiectul în viitor şi m-am apucat eu să vorbesc că „Nu e, dom’ne, ce trebuie”, că „Nu e bine”. Nu e vorba despre libertate, Dragoş ( nr- scenarist al serialului) oferă libertate de exprimare. E vorba de un soi de aroganţă pe care am manifestat-o”, a transmis actorul Iulian Postelnicu, în podcastul FaceOFF.

Iulian Postelnicu a avut alte producții pe listă

Înainte să înceapă serialul Las Fierbinți, actorul susține că au fost și alte pelicule pe listă. A renunțat la acestea și s-a bucurat de succes în producția de la Pro TV. A ratat șansa vieții lui, căci o discuție cu regizorul ar fi fost interpretată greșit. Acesta ar fi fost și motivul pentru care Iulian Postelnicu nu a continuat în pelicula postului de pe Pache Protopopescu.

„S-a mai încercat un proiect, care n-a ieșit, și ulterior a ieșit acest serial. Am jucat în primul sezon. După care, eu fiind destul de țăcănit, i-am zis că e un serial foarte prost. (…) Eu eram bine intenționat. La mine era un soi de critică constructivă. Doar că nu ieșea ce trebuie din gura mea. (…) Dacă nu eram bătut în cap, rămâneam fără niciun fel de problemă (n.r. să joace în serialul de la Pro TV)”, a explicat actorul, în podcastul „Vreau să știu” a lui Cătălin Oprișan.