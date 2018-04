Mâhnită de faptul că foarte puțini dintre colegii de scenă ai regretatei artiste s-au sinchisit să vină la funeraliile ei, cântăreața Elena Merișoreanu le-a transmis celor absenți cât a fost de dezamăgită.

“Eu din clipa în care a dus-o la capelă am stat până s-a închis capela. Am fost foarte dezamăgită azi, am crezut că soliştii care nu au fost să îşi ia rămas bun de la coleaga noastră vor veni astăzi. Am rămas dezamăgită că au fost foarte puţini. Pe Ionela Prodan o ştiu de când aveam 19 ani. O cunosc de când s-a cunoscut cu Traian Tănase, la toate evenimentele din familie am fost alături. A rămas un gol că am pierdut o colegă şi o prietenă. Mi-a adus multă bucurie în suflet prin vorbele ei, să ştiţi că Ionela Prodan a plecat împăcată că şi-a văzut fetele la casele lor. O felicit pe Anamaria Prodan că a stat cu ea de când a adus-o la capelă până când a condus-o pe ultimul drum. Ionela Prodan a trecut prin multe încercări cu credinţă şi demnitate”, a declarat Elena Merișoreanu în cadrul unei emisiuni tv.

Cât s-a plătit pentru funeraliile Ionelei Prodan

Ionela Prodan a fost înmormântată ieri la cimitirul Bellu, din Capitală, în ropote de aplauze. Printre cei prezenţi s-au aflat Gheorghe Turda, Elena Merişoreanu, Ecaterina Andronescu, Codrin Ştefănescu, Ilie Năstase, Costin Mărculescu, Gigi Becali, prinţesa Lia, antrenorul de fotbal Dan Alexa.

S-a vehiculat la final că Anamaria Prodan ar fi plătit aproape 30.000 de euro pentru organizarea funeraliilor. Inclusiv parastasul a fost unul care a avut meniu de lux, cu comon, sushi și dulciuri extravagante, și s-a ținut într-un restaurant de cinci stele.