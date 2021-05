Cum a petrecut Elena Udrea Paștele în Egipt

Elena Udrea a plecat în vacanță cu toată familia de Paște. Soțul fostului politician a publicat câteva fotografii pe rețelele de socializare, surprinse pe plaja din Egipt.

Elena Udrea este în vacanță cu toată familia, inclusiv mama ei, la luxosul resort Baron Palace Sahl Hasheesh din Hurghada, Egipt.

După ce la începutul lunii martie blonda din politică a fost condamnată în prima instanță la 8 ani de închisoare în dosarul privind finanţarea campaniei electorale din 2009, procurorii DNA au cerut plasarea Elenei Udrea sub control judiciar, cu interdicția de a iesi din Romania.

Curtea de Apel Bucuresti si ICCJ, in 11 martie, au decis sa nu fie plasată sub control judiciar, astfel că nu are interdicție de a părăsi țara si se poate bucura de vacanta in Egipt.

În motivarea respingerii controlului judiciar, judecătorul de la CAB a susținut că nu se justifică o astfel de măsură raportat la circumstanțele bune – mediul familial, nivelul de educație și la faptul că a făcut declarații exprese că nu intenționează să plece în Italia.

