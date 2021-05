Ella de la Puterea Dragostei, declarații acide după ce a fost criticată la scurt timp după ce a fost implicată într-un grav accident: “Poate nu aveam o mână sau un picior” | FOTO

Ella Solzariu, fostă concurentă de la “Puterea Dragostei”, a răbufnit după ce a primit mesaje acide la scurt timp după ce a fost implicată într-un grav accident. Declarațiile focoasei brunete sunt tranșante și a dezvăluit ce răni a suferit în urma impactului în care au fost implicate trei mașini. Totodată, ea a luat o decizie foarte importantă astăzi și a împărtășit-o pe social media.

Ella Solzariu le-a răspuns celor care au criticat-o după accidentul rutier

În cursul zilei de ieri, fosta participantă a show-ului de la Kanal D a fost victima unui accident petrecut pe o stradă din București. Potrivit mărturiilor sale, nu a fost vinovată de producerea incidentului rutier și îi este recunoascătoare Lui Dumnezeu pentru că s-a ales doar cu o sperietură teribilă și răni care nu îi pun viața în pericol. Pe lângă sutele de mesaje de susținere, Ella Solzariu a fost criticată pentru bolidul scump pe care îl conduce, iar astăzi, ea le-a dat replica oamenilor care i-au trimis astfel de mesaje.

“Mulțumesc Lui Dumnezeu că sunt în viață, nu am fost eu de vină, nu telefonul (…). Când vedeți că mai fac câte un story, să știți că îl fac în siguranță: ori am drum în față care este liber, ori staționez la semafor și fac un selfie sau un story.

Încercați să nu mai aruncați cu hate, să nu mai fiți atât de răi, atât de răi! Pur și simplu vă legați de mașină, că: «Ce mașină era?». Este viața mea, este dorința mea, pur și simplu, mi-a plăcut mult acea mașină. Nu asta e important! Important este că nu sunt oamenii atenți pe stradă și putea să fie mai rău. Dacă nu aveam mașina respectivă, poate că azi, nu știu, nu aveam o mână sau un picior”, a spus bruneta într-un filmuleț încărcat în această după-amiază pe Instagram Story.

Nu rata: Soția lui Danezu, mărturisiri incredibile: “Soțul meu stătea, cu nopțile, cu Ella de la Puterea Dragostei”

Ella de la “Puterea Dragostei” părăsește azi România

Deși are dureri din cauza rănilor suferite ieri, fosta concurentă de la “Puterea Dragostei” a decis să nu își amâne plecarea din țară pe care o avea programată astăzi.

“Dar mulțumesc Lui Dumnezeu că m-a ajutat și sunt sunt bine, am câteva răni pe picioare, dureri la nivelul coastelor. Atât eu, cât și celelalte două mașini implicate în accident, șoferii sunt ok – mă refer că nu există nicio victimă mai grav. Suntem ok, putea fi și mai rău, dar nu mai fiți atât răi, Doamne iartă-mă!

Am câteva răni la mână, la picioare, la spate, iau medicamente. Dacă va continua această durere de spate, la nivelul lombar și la nivelul coastelor și intercostal, cu siguranță, voi mai face anumite investigații.Din păcate, azi trebuie să plec din România și mă voi duce așa, sper să nu mă doară mai tare”, a mai precizat diva pe IG Story.

Descoperă și: Ella de Puterea Dragostei s-a logodit! Cum arată viitorul ei soț: “Ne simțim tare bine împreună”

Sursa foto: Facebook & Instagram Stories