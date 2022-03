Ema Uta recunoaşte că a suferit din dragoste! Cum a trecut iubita lui Alex Bodi peste dezamăgire

Ema Uta, actuala parteneră a lui Alex Bodi a acceptat recent invitaţia în emisiunea pe care Adiță o prezintă pe canalul său de Youtube. Frumosa blondină l-a primit pe acesta în locuinaţa sa, acolo unde au vorbit despre multe lucruri interesante. Pe lângă cariera sa, relaţia din prezent, vedeta a dezvăluit faptul că în trecut a suferit din dragoste.

Ema Uta este fără doar şi poate una dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul românesc. De câteva luni, blondina trăieşte o frumoasă poveste de dragoste alături de Alex Bodi. Deşi în prezent pare că şi-a găsit dragostea, aceasta a recunoscut în cadrul interviului faptul că a suferit din dragoste.

Ema a mărturist că a fost marcată de despărțirea de fostul ei iubit, în urmă cu doi ani: „Am avut o dezamăgire în dragoste, acum vreo doi ani. Am suferit, dezamăgirea a fost mult prea mare”.

Pentru a nu uita momentele dificile prin care a trecut, dar şi lecţia pe care a învăţat-o, blondina și-a tatuat un dobermann care ține în gură o sabie, iar dedesubtul animalului este scris cuvântul love (dragoste).

Cum l-a cunoscut Ema Uta pe Alex Bodi

Totodată, frumoasa blondina a făcut dezvăluiri despre cum a început relaţia cu actualul său iubit. Se pare că, Ema l-a cunoscut pe Alex Bodi la un restaurant unde cânta Loredana Groza. În acea seară, omul de afaceri i-a scris pe Instagram, iar după câteva ore s-au întâlnit în timp ce ieşeau de la baie.

Mai mult, Ema a mărturisit că la început a fost reţinută din cauza vorbelor pe care le-a auzit despre el, însă cu timpul, după ce a ajuns să îl cunoască şi-a dat seama ce fel de persoană este, de fapt.

„Am fost destul de reticentă, dar după ceva timp de când am lăsat o perioadă să-l cunosc mai bine. Au trecut cam 8 luni de când l-am cunoscut. Am văzut ce fel de persoană e, de fapt. Am închis ochii la ce se spunea despre el. (…) Eram la o cântare de-ale lui Lori, la un restaurant din București.

El mi-a dat un mesaj pe Instagram. Am auzit că este și el acolo. În timp ce eram în restaurant am văzut mesajul. M-am dus la baie și când am ieșit era acolo. Ne-am intersectat privirile. Mă uitam, el se uita la mine. Atunci nu am vorbit absolut nimic. Cum să nu-ți placă de el? E un bărbat bombă”, a povestit Ema.

