Artista Gabi Luncă s-a stins din viață în data de 2 aprilie într-un salon de la Spitalul Județean Ilfov. Ea avea 82 de ani și a fost depistată pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 pe 13 martie. Aceasta a fost înmormântată în cimitirul din Dămăroaia, lângă soț. La câteva luni de la moartea acesteia, fiul ei, Emanuel Onoriu, a făcut dezvăluiri.

Unicul fiu al artistei Gabi Luncă a fost absent de la înmormântarea mamei sale, iar la momentul respectiv s-a spus că Emanuel Onoriu a refuzat să ofere amănunte despre decizia de a nu fi prezent la ceremonia funerară. Câteva surse din anturajul lui Emanuel Onoriu au mărturisit la momentul respectiv că, de fapt, era prea sensibil şi nu ar dori să se expună unor emoții atât de puternice.

La cinci luni de la moartea “reginei muzicii lăutărești”, fiul ei, Emanuel Onoriu, a făcut o serie de dezvăluiri. Bărbatul a vorbit în cadrul unui interviu pentru Antena Stars și despre averea pe care Gabi Luncă le-a lăsat-o copiilor ei. Potrivit declarațiilor acestuia, cântăreața le-a lăsat o avere considerabilă. Înainte ca fiul ei să se nască, artist a achiziționat o locuință în Sectorul 1 al Capitalei pe care, ulterior, a dat-o spre vânzare, iar banii care i-au revenit pe locuință i-a lăsat copiilor ei.

„Înainte să mă nasc eu, mai bine de 50 de ani în urmă, mama mea a cumpărat o casă în Sectorul 1. Această casă a fost demolată și s-a făcut o vilă în locul ei și în anul 2008 a fost vândută. După ce s-a vândut această casă, mama mea, Gabi Luncă, a dat toți banii mie și celorlalte trei surori ale mele. A zis așa că fiecare dintre voi trebuie să aibă un apartament, mașină și bani”, a spus Emanuel Onoriu la Antena Stars.

Ce avere a lăsat „regina muzicii lăutărești” fiecărui copil

Banii care i-au revenit au fost investiți, alături de sumele pe care le-au deținut surorile sale, într-o locuință: au construit o casă cu două etaje care este, încă, nefinalizată. Unul dintre cei patru copii ai artistei va avea din acest imobil un apartament. După decesul „reginei muzicii lăutărești”, fiecare copil a primit sume de bani, mașină și casă.

„Împreună cu sprijinul surorilor mele am reușit să construiesc un imobil, un parter plus două etaje, pe care încă nu l-am finalizat, urmează să mai cheltui niște bani și fiecare dintre noi frații va avea din această construcție câte un apartament. În concluzie, eu am rămas cu două apartamente, surorile mele cu câte un apartament, mașini și bani”, a mai adăugat Emanuel Onoriu.

Sursă foto: arhivă Cancan