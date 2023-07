Emanuela s-a îndrăgostit nebunește de hoțul care a tâlhărit-o în mijlocul străzii. Ce a urmat – nici pe Netflix nu vezi!

O poveste cum nici în filme nu găsești! Emanuela s-a îndrăgostit de cel care îi furase telefonul, iar acum sunt de nedespărțit. Hoțul a declarat că a rămas fermecat de modul în care arăta tânăra, motiv pentru care s-a „răzgândit”, i-a înapoiat smartphone-ul și a decis să-și încerce norocul.

Cei doi s-au întâlnit pe o stradă din Brazilia, în urmă cu ceva timp. Având intenția de a-i fura doar telefonul mobil, hoțul de buzunare s-a transformat într-un „hoț de inimi”.

CITEȘTE ȘI: Poveste de iubire cu final tragic în Giurgiu. O tânără de 21 de ani și-a pus capăt zilelor

Emanuela s-a îndrăgostit orbește de cel care a vrut să o jefuiască

Cei doi și-au prezentat povestea de dragoste în cadrul unui clip postat pe Twitter, care a ajuns să se viralizeze rapid și să strângă peste 232.000 de vizualizări online. Ulterior, povestea lor a ajuns și în presa internațională, acolo unde au oferit un interviu în care au dat detalii despre incidentul care avea să-i aducă împreună.

„Mergeam pe strada unde locuiește el și, din păcate, am fost jefuită”, a declarat Emanuela, potrivit NY Post.

Tot în cadrul acelui interviu, hoțul de telefoane a susținut că s-a răzgândit brusc în timpul jafului, atunci când i-a văzut poza de la ecranul telefonului și a observat că femeia este pe placul lui.

„Treceam printr-o situație dificilă pentru că nu aveam o femeie, știți?”, a spus hoțul, amintindu-și cum a început povestea de iubire, potrivit sursei citate. „Când am văzut fotografia ei pe telefon, mi-am spus: «Ce brunetă frumoasă, nu vezi o brunetă ca asta în fiecare zi» și am regretat că am jefuit-o.”

Acum, Emanuela și iubitul ei susțin că se iubesc mai mult ca niciodată și își doresc să rămână împreună. Cei doi formează un cuplu de aproximativ doi ani.

VEZI ȘI: Motivul ireal pentru care cei doi tineri din imagine nu s-au sărutat niciodată, deși formează un cuplu de 2 ani