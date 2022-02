Emil Rengle o face „praf” pe Elena Chiriac, la Survivor România: ”E o fată întreținută!”. Ce a putut să spună și despre Cătălin Zmărăndescu

Conflictele din tabăra Faimoșilor nu s-au încheiat. Deşi pe traseu sunt o echipă unită, în camp discuţiile dintre aceştia sunt din ce în ce mai aprinse. De această dată, Elena Chiriac și Cătălin Zmărăndescu au fost puşi la zid de ceilalţi colegi.

Conflictul din echipa Faimoşilor a apărut încă de seara trecută în consiliul de urgenţă. Câţiva concurenţi au recunoscut faptul că s-au format două tabere, în timp ce alţii au dezvăluit că nu fac parte din niciun grup.

Laura Giurcanu şi-a exprimat nemulţumirea la testimoniale în ceea ce priveşte de tabăra creată de Elena şi Cătălin Zmărăndescu.

„Elena mi se pare un pion, mi se pare că ea s-a pus în poziția aia, nu cred că a încercat Cătălin să o atragă în poziția aia de partea lui, cât ea s-a dus în direcția aia, nu știu care e problema ei sau dacă știe și ea că nu e destul de matură sau de interesantă cât să petreacă timp cu noi, real nu știu care e problema ei, dar cu siguranță are una”, a spus blondina.

CITEŞTE ŞI: CE AU ÎN COMUN DANIEL PAVEL, PREZENTATORUL DE LA SURVIVOR ROMÂNIA, ȘI ANDREEA TONCIU. DETALIUL PE CARE NIMENI NU L-A SESIZAT PÂNĂ ACUM

De asemenea, Emil Rengle îl vede pe Cătălin cel care aranjează lucrurile, din culise.

„Lupul ăsta bătrân, Cătălin Zmărăndescu, este un om pervers, și de ce spun că este pervers… Pentru că aici nu s-au născut niciodată două grupulețe, el a făcut două tabere. În primul rând CRBL s-a exprimat că nu a făcut și nu a vrut să facă parte din nicio tabără, cum de altfel nici eu nu fac parte din nicio tabără, el pur și simplu, Cătălin, împachetează”, a spus şi cunoscutul dansator.

„Autovictimizarea la 19 ani funcționează”

În acelaşi timp, acesta şi-a spus părerea şi despre Elena Chiriac. Dansatorul a recunoscut că nu îi face plăcere să stea în preajma acesteia, dar nici a Otiliei din cauza faptului că cele două au tendinţa să se victimizeze.

„Când vine vorba de Elena și Otlia, nu am chef, nu am energie să vorbesc cu ele, e și o vorbă, nici Dumnezeu nu coboară la păcătoși, Dumnezeu spune, veniți voi sus. Ei, așa simt și eu față de Otilia și Elena. Fetelor, dacă vreți să vorbiți cu mine, ridicați-vă, dar dacă începeți cu plânsete, cu miauum, Aa, mă faci mincinoasă? , Mă faci așa… Nu, eu nu te-am făcut, astea sunt proiecțiile tale despre tine, e ce crezi tu despre tine, eu doar îți zic că n-am zis ce spui tu, despre tine. Im over it, nu mai pot.

Autovictimizarea la 19 ani funcționează mai ales atunci când ești o fată întreținută și lumea îți suflă lucruri frumoase pe la ureche, mă deranjează foarte tare faptul că ea inventează lucruri, ne bagă cuvinte în gură pe care nimeni nu le spune, doar că când vine vorba de Elena, nu am energie”, a continuat Emil Rengle.

Sursă foto: Instagram